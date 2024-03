Pyxis Tankers Inc. est une société holding de transport maritime basée en Grèce. La société opère dans le secteur des transporteurs de produits, et plus particulièrement des transporteurs de produits de moyenne portée (MR2). Elle possède une flotte de 4 transporteurs de produits à double coque : Pyxis Epsilon d'une capacité d'environ 50 295 tonnes de port en lourd (tpl), Pyxis Theta d'une capacité d'environ 51 795 tpl, Pyxis Karteria d'une capacité d'environ 46 652 tpl et Pyxis Lamda d'une capacité d'environ 50 296 tpl. La flotte de la société peut transporter des produits pétroliers raffinés, tels que le naphta, l'essence, le carburéacteur, le kérosène, le diesel et le mazout, ainsi que d'autres produits liquides en vrac, tels que les huiles végétales et les produits chimiques organiques.

Secteur Frêt maritime et logistique