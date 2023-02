PZ Cussons prévoit que son bénéfice annuel sera conforme aux prévisions du marché

(Alliance News) - PZ Cussons PLC a annoncé mercredi des hausses à deux chiffres de son bénéfice intermédiaire et de son chiffre d'affaires, et a maintenu le dividende inchangé.

Les actions étaient en baisse de 5,5% à 202,20 pence chacune mercredi matin à Londres.

Le fabricant basé à Manchester de marques de soins personnels telles que Imperial Leather a déclaré

qu'au cours du semestre clos le 3 décembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 336,9 millions de GBP, contre 283,7 millions de GBP un an plus tôt. Il a expliqué que cette hausse était due à l'acquisition de Childs Farm, à un marché des changes favorable et à "l'impact des jours de rapport supplémentaires au cours de la période".

Sur une base comparable, le revenu a augmenté de 6,1 %, mais cette hausse a été soutenue par des augmentations de prix, avec des ventes en volume en baisse de 5,4 %.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 72 %, passant de 23,5 millions de livres sterling à 40,5 millions de livres sterling, alors que les frais administratifs ont diminué à 30,7 millions de livres sterling, contre 45,1 millions de livres sterling un an plus tôt.

En Europe et dans les Amériques, le chiffre d'affaires s'est élevé à 99,5 millions de GBP, en hausse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Mais PZ Cussons a vu ses bénéfices plonger de 48,8 % à 4,1 millions de GBP, car elle a dû faire face à une flambée des coûts et à une baisse de la confiance des consommateurs britanniques.

Le dividende intérimaire est resté inchangé à 2,67p.

Le président-directeur général Jonathan Myers a déclaré : "Malgré la persistance d'un environnement macroéconomique difficile, nous avons enregistré un nouveau trimestre de croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant. Notre performance au premier semestre est conforme aux attentes et nous réitérons nos perspectives pour l'année entière."

Pour ce qui est de l'avenir, PZ a déclaré qu'elle s'attendait à présenter un bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice 2023 conforme aux estimations actuelles du marché.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

