PZ Cussons plc est une entreprise britannique spécialisée dans les biens de consommation. Les principales activités de la société et de ses filiales sont la fabrication et la distribution de savons, de détergents, d'articles de toilette, de produits de beauté, de produits pharmaceutiques, de matériel électrique, d'huiles, de graisses et de pâtes à tartiner comestibles, ainsi que de produits nutritionnels. Les segments Europe et Amériques et Asie-Pacifique vendent des produits d'hygiène, de beauté et pour bébés. Le segment Afrique est spécialisé dans la vente de produits d'hygiène, de beauté et de bébé, ainsi que de produits électriques. Le segment central comprend les activités de son entreprise de parfumerie interne. Ses marques de produits d'hygiène comprennent Joy, Carex, Imperial Leather, Original Source, Premier Cool, Haier Thermocool, Morning Fresh, et d'autres. Tropez, Sanctuary Spa, Fudge Professional, Charles Worthington, Fudge Urban et Venus for You. Les marques pour bébés de la société sont Rafferty's Garden, Childs Farm, Cussons Baby et Cussons Kids.

Secteur Produits cosmétiques