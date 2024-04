Q2 Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions bancaires et de prêts numériques pour les institutions financières, les sociétés de technologie financière, les sociétés de financement alternatif et d'autres sociétés ou marques. Le portefeuille de solutions numériques de la société comprend Digital Banking Platform, Q2 Innovation Studio, Lending and Relationship Pricing et Helix. Sa plateforme bancaire numérique de bout en bout aide ses institutions financières clientes à proposer des fonctionnalités pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les entreprises sur les canaux numériques par le biais d'une plateforme technologique unique. Q2 Innovation Studio est une plateforme technologique ouverte basée sur une interface de programme d'application et un kit de développement logiciel. Son portefeuille de prêts numériques de bout en bout permet à ses clients FinTech et Alt-FI de simplifier les expériences des utilisateurs finaux des emprunteurs, d'accélérer les décisions de prêt et de réduire les inefficacités opérationnelles. Helix est une plateforme de traitement de base en temps réel native dans le cloud.

Secteur Logiciels