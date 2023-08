Q2 Holdings, Inc. est une société d'expérience financière. La société est un fournisseur de solutions numériques sécurisées et basées sur le cloud pour les institutions financières, les sociétés de technologie financière (FinTechs), les sociétés de finance alternative (Alt-FIs) et d'autres sociétés ou marques innovantes. Ses solutions comprennent un portefeuille de solutions bancaires numériques ; des solutions de prêt ; une plateforme technologique ouverte, le Q2 Innovation Studio, qui est un portefeuille de technologies et de programmes qui peuvent être exploités pour concevoir, développer et distribuer des produits, des services, des fonctionnalités et des intégrations en permettant un écosystème de partenariat sur sa plateforme bancaire numérique, et Helix, une solution complète de banque en tant que service (BaaS), qui permet aux entreprises d'intégrer des produits et des services bancaires dans leurs propositions. Son portefeuille de prêts numériques de bout en bout permet à ses clients FinTech et Alt-FI de simplifier les expériences des emprunteurs, d'accélérer la prise de décision en matière de prêt et de réduire les inefficacités opérationnelles.

Secteur Logiciels