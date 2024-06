Q2 Metals Corp. est une société canadienne d'exploration minière. La société se concentre sur l'exploitation de son portefeuille de projets de lithium dans la région de la Baie James d'Eeyou Istchee, au Québec, Canada. La société détient 100 % des intérêts dans les propriétés Mia Lithium et Cisco Lithium. La propriété Mia Lithium comprend 171 titres miniers, situés à 62 kilomètres à l'est de la communauté de Wemindji, dans le territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee, au Québec. La propriété Cisco comprend environ 222 titres miniers et s'étend sur 11 374 hectares. La société possède également la propriété Stellar Lithium avec 77 claims totalisant environ 3 972 hectares, située à environ six kilomètres (km) au nord de sa propriété Mia Lithium. La société explore également les projets aurifères Big Hill et Titan, qui couvrent environ 110 kilomètres carrés dans les champs aurifères de Talgai, dans le district élargi de Warwick-Texas, dans l'État du Queensland, en Australie. La propriété Titan Gold est située dans le Queensland, en Australie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie