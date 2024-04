Q32 Bio Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société est engagée dans le développement de traitements biologiques ciblant des régulateurs puissants des systèmes immunitaires innés et adaptatifs afin de rééquilibrer l'immunité dans les maladies auto-immunes et inflammatoires. Ses principaux programmes, axés sur les voies des récepteurs IL-7 / TSLP et sur le système du complément, s'attaquent au dérèglement immunitaire pour aider les patients à reprendre le contrôle de leur vie. Son programme pour l'immunité adaptative, le bempikibart (ADX-914), est un anticorps anti-IL-7Ra entièrement humain qui régule la fonction immunitaire adaptative pour le traitement des maladies auto-immunes. Il est évalué dans deux essais de phase II pour le traitement de la dermatite atopique et de l'alopécie areata. Son programme pour l'immunité innée, ADX-097, est basé sur une plateforme permettant la régulation du système du complément ciblée sur les tissus sans blocage systémique à long terme. La société a achevé une première étude clinique de phase I à dose ascendante chez l'homme avec ADX-097 chez des volontaires sains.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale