Q4 Inc. annonce sa participation à des événements consacrés aux investisseurs

Q4 Inc. (TSX: QFOR), une plateforme de communication leader sur les marchés financiers, a le plaisir d'annoncer sa participation aux conférences suivantes consacrées aux investisseurs, en mai:

Conférence Credit Suisse eXtreme Ideas:

Q4 participera à la conférence virtuelle Credit Suisse Annual eXtreme Ideas le 5 mai 2022. L'événement sera composé de réunions individuelles avec les investisseurs. Vous pouvez programmer une réunion via le lien d'inscription à l'événement.

CIBC Technology & Innovation Conference 10.0:

Q4 Inc. participera, en personne, à la conférence CIBC Technology & Innovation à Toronto, les 25 et 26 mai. En plus de tenir des réunions individuelles avec les investisseurs, Darrell Heaps, chef de la direction, fera une présentation le 25 mai à 13h40 ET. Suite à l'événement, un exemplaire de la présentation sera disponible sur le site consacré aux investisseurs de Q4 à l'adresse https://investors.q4inc.com/.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui permet de transformer la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour se connaître, communiquer et interagir entre eux. La plateforme technologique de bout en bout Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de sites Web de relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 entreprises cotées en bourse dans le monde, dont un grand nombre d'entre elles représentent les marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto, et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter q4inc.com

