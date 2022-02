Q4 Inc. organise une conversation au coin du feu avec Colleen Johnston et Julie Silcock, respectivement présidente et membre du conseil d'administration, à l'occasion de la Journée internationale de la femme

Les membres du conseil d'administration de Q4 partagent leurs points de vue sur la gestion des parties prenantes et le rôle du conseil d'administration

Q4 Inc. (TSX : QFOR), une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux, a annoncé qu'elle organisera, le 8 mars prochain, une discussion virtuelle avec deux de ses membres du conseil d'administration, Chairperson Colleen Johnston et Julie Silcock pour marquer la Journée internationale de la femme.

Modérées par Darrell Heaps, CEO de Q4, Colleen et Julie partageront leurs points de vue sur la dynamique actuelle des marchés financiers, compte-tenu en particulier de l'évolution tendant vers un « capitalisme de parties prenantes », et de son impact sur leur rôle en tant que membres du conseil d'administration. La discussion en direct sera organisée sur la plateforme d'événements virtuels de Q4, de 13h00 à 13h45 EST, le mardi 8 mars, et sera également disponible pour soutenir des réponses sur le site Web de Q4 Investor. Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici.

Q4 est fière d'être à l'avant-garde des meilleures pratiques en matière de diversité des conseils d'administration. D'après une étude récente menée par Women Get on Board et irLabs, Q4 est l'une des rares sociétés nouvellement cotées à la Bourse de Toronto qui affiche un conseil d'administration composé uniquement de femmes. L'étude, publiée la semaine dernière, montre que seulement 16 % des sièges du conseil d'administration des sociétés nouvellement cotées à la Bourse de Toronto sont occupés par des femmes. En outre, seulement 5,5 % des sociétés nouvellement inscrites à la Bourse de Toronto ont nommé une femme à la présidence.

À propos de Q4 Inc.

