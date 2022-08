Q4 Inc. publie ses résultats du deuxième trimestre 2022

La société présente une solide croissance et raccourcit les délais avant rentabilité

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" ou la "Société"), une plateforme leader des communications sur les marchés des capitaux, a publié ce jour ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022. Tous les chiffres sont exprimés en USD, sauf mention contraire.

"Les résultats du deuxième trimestre témoignent de nos progrès continus dans le cadre de notre stratégie et de notre vision globales", déclare Darrell Heaps, PDG de Q4. "Nous avons généré une croissance à deux chiffres des revenus récurrents, stimulé l'adoption des produits avec une croissance supérieure de l'ARPA, alors que nos clients ont continué de renouveler leurs abonnements à des niveaux record et augmenté leurs achats chez Q4. Au vu de l'environnement macro-économique compliqué, et avec notre période d'investissements pics derrière nous, nous avançons à marche accélérée vers la rentabilité. Tout en visant à renforcer notre levier opérationnel, des initiatives ont été lancées pour améliorer l'efficience des ventes et utiliser des géographies à faible coût dans l'optique de diminuer les dépenses d'exploitation. Combinées à l'expansion de notre marge brute, ces mesures consolideront notre engagement à présenter un profil positif en termes de trésorerie et d'EBITDA d'ici le S2 2023, soit bien en avance par rapport à nos précédentes attentes. Cette accélération garantira que nous resterons bien capitalisés jusqu'à la rentabilité, tout en assurant également un positionnement favorable pour générer une solide croissance à l'avenir."

Points saillants financiers du deuxième trimestre 2022

Chiffre d’affaires de 13,8 millions USD, soit une hausse de 11,5% en excluant l'activité des services de réunions virtuelles des actionnaires (VSM), qui a fait l'objet d'un abandon stratégique au T3 2021. Avec l'activité VSM de l'exercice précédent, les revenus ont reculé de 20,5% en glissement annuel

Revenus annuels récurrents1 portés à 53,3 millions USD au 30 juin 2022, soit une hausse de 12,4% en glissement annuel, stimulés en partie par 107 clients actuels ayant acheté des abonnements supplémentaires

Revenu récurrent moyen par compte (ARPA) en hausse de 4,1% pour le trimestre, soit une hausse de 3,2% par rapport au taux de croissance ARPA du précédent trimestre

Marge brute de 56,5% à la fin du trimestre, soit un recul de 24 points de base en glissement annuel, alors que la société poursuit son orientation vers une expansion de la marge brute aux alentours de 65% d'ici la fin de l'exercice

Perte nette de 11,4 millions USD, ou (0,29)USD par action et baisse de l'EBITDA ajusté2 de 8,7 millions USD, reflétant la fin les investissements pics en S&M et R&D durant le trimestre

Points saillants opérationnels du deuxième trimestre et de la période postérieure à la fin du trimestre

Clôture du T2 avec un total de 2 685 clients, contre 2 505 clients par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Lancement de la plateforme Capital Connect, ainsi que les applications Engagement Analytics et Website Management en tant que premières applications du longue série, qui seront disponibles via une interface utilisateur unique.

Migration continue des clients vers notre plateforme de webdiffusion des résultats d'entreprise, avec plus de 700 événements relatifs aux résultats hébergés sur notre plateforme au T2, représentant 66% du total des événements de résultats hébergés au T4 durant le trimestre. Cette nouvelle plateforme fournit une expérience nettement optimisée pour nos clients et investisseurs, tout en étant également un des principaux moteurs de notre stratégie d'expansion de la marge brute.

Nouveaux partenariats annoncés avec Diligent et eSSENTIAL Accessibility, renforçant ainsi notre offre en fournissant aux clients un accès aux meilleurs fournisseurs de services.

Accélération annoncée des délais jusqu'à la rentabilité en améliorant l'efficience des ventes et en ayant recours aux géographies à faibles coûts afin de consolider le levier opérationnel durant le reste de l'exercice 2022 et l'exercice 2023, dans l'optique de générer un flux de trésorerie et un EBITDA positifs au S2 2023.

Annonce de la nomination de Donna de Winter au poste de directrice financière.

Informations relatives à la webdiffusion

Q4 organisera une webdiffusion en présence de Darrell Heaps, PDG, et de Donna de Winter, directrice financière et de l'exploitation, afin de commenter les résultats financiers de la société à 9h30 ET, le vendredi 12 août 2022. Les participants peuvent s'y inscrire à l'avance ou accéder à la webdiffusion en direct via le lien https://events.q4inc.com/attendee/382420795. Des documents complémentaires seront disponibles au moins quinze minutes avant le début de l’événement. La webdiffusion sera rediffusée à l’adresse investors.q4inc.com peu après la fin de l’événement.

Le public pourra poser des questions en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser des questions à l’avance à l’adresse ir@q4inc.com ou via notre site web RI. Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions pendant la webdiffusion si le temps imparti le permet, ou rapidement après celui-ci. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre société.

Les états financiers intermédiaires consolidés, résumés et non audités de Q4, et la discussion et l’analyse de la direction, relatifs au trimestre et au semestre clos au 30 juin 2022 seront disponibles sur le site web RI de Q4 et déposés auprès du SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Résultats du deuxième trimestre 2022

Sélection de données financières Chiffre d’affaires Trimestre clos au 30 juin Semestre clos au 30 juin 2022 2021 Variation Variation 2022 2021 Variation Variation (milliers de USD) $ $ $ % $ $ $ % Plateforme marchés des capitaux 12 541 16 421 (3 880) (23,6)% 25 405 27 019 (1 614) (6,0)% Services de la plateforme 1 196 847 349 41,2% 2 260 1 566 694 44,3% Autres 16 21 (5) 34 29 5 Chiffre d’affaires total 13 753 17 289 (3 536) (20,5)% 27 699 28 614 (915) (3,2)% Bénéfice brut 7 777 9 818 (2 041) (20,8)% 15 783 15 979 (196) (1,2)% Pourcentage du chiffre d’affaires total 56,5% 56,8% 57,0% 55,8%

Indicateurs de performance clés 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation Variation (milliers de USD, sauf ARR en millions) $ $ $ % Revenu annuel récurrent $ 53,3 $ 47,4 $ 5,9 12,4 % Revenu moyen par compte $ 18 642 $ 17 912 $ 730 4,1 %

Résultats d’exploitation

Le tableau suivant présente l’état consolidé du résultat et du résultat global pour les trimestres et semestres clos aux 30 juin 2022 et 2021:

Trimestres clos aux Semestres clos aux 30 juin 30 juin 2022 2021 2022 2021 (En milliers de USD) $ $ $ $ Chiffre d'affaires 13 753 17 289 27 699 28 614 Coût direct du revenu 5 976 7 471 11 916 12 635 Bénéfice brut 7 777 9 818 15 783 15 979 Charges d’exploitation Ventes et marketing 6 505 4 444 11 649 8 837 R&D 4 992 2 784 9 122 5 624 Frais généraux et administratifs 5 777 4 626 11 548 9 609 Dépréciation et amortissement 914 1 016 1 815 2 082 Perte de change 961 193 364 166 Autres charges 67 51 347 272 Total des charges d'exploitation 19 216 13 114 34 845 26 590 Perte issue des opérations (11 439) (3 296) (19 062) (10 611) Charges financières 19 309 41 440 Produits financiers (3) (7) (6) (8) (Gain) perte sur instruments financiers dérivés (116) (1 350) (1 221) 4 744 Perte avant impôts sur le revenu (11 339) (2 248) (17 876) (15 787) Impôts sur le revenu 110 69 170 66 Perte nette (11 449) (2 317) (18 046) (15 853) Autres éléments du produit (de la perte) global(e) Produit (perte) de change sur activités à l'étranger (52) 3 (63) (14) Perte nette et perte globale (11 501) (2 314) (18 109) (15 867) Perte de base et diluée par action (0,29) (0,22) (0,45) (1,53) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base et diluées 39 715 10 614 39 670 10 379

Informations clés du bilan 30 juin 2022 31 décembre 2021 Variation Variation (en milliers de USD) $ $ $ % Trésorerie 45 108 63 283 $(18 175) (28,7)% Total de l'actif 91 487 109 117 (17 630) (16,2)% Total du passif 29 876 30 415 (539) (1,8)% Total du passif à long terme 7 331 8 065 (734) (9,1)%

Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS

Ce communiqué de presse fait référence à certaines mesures financières non-IFRS, y compris les indicateurs clés de performance utilisés par la direction et généralement utilisés par nos concurrents avec des modèles d'affaires de type logiciel-service ("SaaS"). Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont toutefois fournies à titre d'information supplémentaire en complément des mesures financières IFRS et permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Aussi, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures financières non IFRS et ces paramètres sectoriels sont utilisés pour présenter aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et de nos liquidités et ainsi souligner les tendances de notre activité qui pourraient ne pas transparaître en s'appuyant uniquement sur les mesures financières IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes financiers, les investisseurs et autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux IFRS et des paramètres sectoriels afin d'évaluer des sociétés comparables. La direction utilise également des mesures financières non IFRS et des paramètres sectoriels afin de faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, la préparation des budgets et des prévisions d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

EBITDA et EBITDA ajusté

Nous définissons l’EBITDA comme étant la perte nette, ajustée des dépréciations et des amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L’EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L’EBITDA ajusté représente l’EBITDA ajusté des éléments suivants: rémunération en actions, (gain) perte de change latente, (gain) perte sur instruments financiers dérivés et frais liés aux transactions. Nous pensons que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté, deux mesures financières non IFRS, sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d’exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans l’état des résultats d’exploitation et du résultat global. Les définitions de l’EBITDA et de l’EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des données portant le même nom utilisées par d’autres sociétés. Le tableau suivant rapproche l’EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

Trimestres clos aux Semestres clos aux 30 juin 30 juin 2022 2021 2022 2021 (en milliers de USD) $ $ $ $ Perte nette (11 449) (2 317) (18 046) (15 854) Dépréciation et amortissement 914 1 016 1 815 2 082 Charges financières(1) 19 309 41 440 Produits financiers (3) (7) (6) (8) Impôts sur le revenu 110 69 170 66 EBITDA (10 409) (930) (16 026) (13 274) Autres ajustements Frais de rémunération en actions(2) 874 208 1 022 455 Perte de change latente(3) 961 212 364 266 (Gain) perte sur instruments financiers dérivés(4) (116) (1 350) (1 221) 4 744 Charges liées aux transactions(5) — 453 22 819 EBITDA ajusté (8 690) (1 407) (15 839) (6 990)

Note: (1) Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l’accroissement des passifs financiers. (2) La rémunération en actions comprend des dépenses hors trésorerie comptabilisées dans le cadre de l'émission d'options en vertu de notre Legacy Equity Incentive Plan à nos employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du Legacy Equity Incentive Plan sont devenues des options dans le cadre de notre Omnibus Equity Incentive Plan (le "Plan Omnibus") dans le cadre de l'introduction en bourse en 2021. Ce montant inclut également les unités d'actions restreintes ("RSU"), les unités d'actions liées à la performance ("PSU") et les unités d'actions différées ("DSU") octroyées en vertu du Plan Omnibus. (3) Ces ajustements représentent la variation de la valeur des transactions libellées en devises étrangères qui sont enregistrées dans les états financiers avant le règlement des factures. (4) Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation. (5) Ces charges sont liées à l’IPO et concernent des frais professionnels, juridiques, de conseil et de comptabilité non récurrents qui n’auraient pas, sinon, été engagés.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d’exploitation, moins les dépenses en immobilisations corporelles. Nous utilisons le flux de trésorerie disponible, une mesure financière non conforme aux normes IFRS, pour évaluer le montant des liquidités disponibles pour le versement de dividendes, le remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement et de financement. Nous estimons que cette information est utile à certains investisseurs et analystes pour évaluer la performance de la société en ce qui concerne sa capacité de trésorerie d'exploitation à faire face à des sorties de fonds non discrétionnaires. Les tableaux suivants réconcilient nos flux de trésorerie provenant des (utilisés pour) activités d'exploitation avec le flux de trésorerie disponible:

Trimestre clos au Semestre clos au 30 juin 30 juin 2022 2021 2022 2021 (en milliers de USD) $ $ $ $ Trésorerie provenant (utilisée pour) des activités d’exploitation (10 409) (5 106) (18 001) (9 530) Dépenses en immobilisations corporelles (152) (30) (431) (191) Flux de trésoreries disponibles (10 561) (5 136) (18 432) (9 721)

Indicateurs de performance clés

Le présent communiqué de presse fait également référence à des "revenus annuels récurrents" ou "ARR" et à un "revenu moyen par compte" ou "ARPA". Il s’agit d’indicateurs clés de performance que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer ses principales performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d’affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs clés de performance soient calculés différemment des indicateurs clés de performance similaires utilisés par d’autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs clés de performance figurent à la rubrique "Indicateurs clés de performance" du rapport de gestion de la Société et analyse pour les trimestres et les semestres clos au 30 juin 2022 et 2021.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent concerner nos perspectives financières futures et les événements ou des résultats anticipés et peuvent inclure des éléments concernant notre situation financière, nos opérations commerciales, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique de dividendes, nos plans et objectifs et notre capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. Dans certains cas, les déclarations prospectives de nature prédictive dépendent, ou se réfèrent à, des événements ou des circonstances futurs. Elles peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que "s’attendre, continuer, anticiper, avoir l’intention, viser, planifier, croire, budgéter, estimer, prévoir, proche de, cibler" ou la version négative de ceux-ci et des expressions similaires, et/ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats "peuvent" ou "pourraient" être entrepris, se produire ou être réalisés ou atteints. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou autres caractérisations d’événements ou circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les déclarations contenant des déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, des estimations et des projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions, nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs que nous jugeons actuellement appropriés et raisonnables. Malgré un minutieux processus de préparation et d’examen des déclarations prospectives, rien ne garantit que ces opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Certaines hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent concerner notre capacité à continuer d’investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque; notre capacité à continuer de maintenir et d’améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme; notre capacité à développer et à mettre en œuvre de nouvelles offres de produits; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques; le marché exploitable total pour nos produits; notre capacité à retenir le personnel clé; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l’expansion de l’utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique; notre capacité à exécuter nos plans d’expansion; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables; l’incidence de la concurrence; la réussite de l’intégration des acquisitions futures; les changements et les tendances de notre secteur d’activité ou de l’économie mondiale; les changements dans les lois, les règles, les règlements et les normes mondiales; et le fait que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialiseront pas.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées pertinentes et raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées. Elles sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, décrits plus en détail dans les sections "Résumé des facteurs affectant notre performance" et "Instruments financiers et autres instruments" du présent rapport de gestion, ainsi que dans la section "Facteurs de risque" de notre notice annuelle, qui a été déposée le 30 mars 2022 et qui est disponible sous notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes venait à se concrétiser, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révélaient inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les opinions, estimations ou hypothèses mentionnées ci-dessus sont décrites plus en détail dans le "Résumé des facteurs affectant notre performance" et doivent être examinées attentivement par les investisseurs potentiels.

Bien que nous nous soyons efforcés d’identifier les facteurs de risque importants pouvant aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque que nous ne connaissons pas actuellement ou dont nous pensons actuellement qu’ils sont négligeables mais qui pourraient également aboutir au fait que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Aucune déclaration prospective n’est une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elles ont été faites) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre motif, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de valeurs mobilières.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l’adresse www.sedar.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication de pointe pour les marchés de capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d’investissement prennent leurs décisions s’agissant de se faire connaître, de communiquer et de discuter efficacement entre eux. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de RI basés sur le web, ses solutions d’événements virtuels, sa GRC (gestion de la relation client) pour les marchés de capitaux, et ses outils d’analyse des actionnaires et des marchés. La société est le partenaire de confiance de plus de 2 650 sociétés cotées dans le monde, dont plusieurs des marques les plus établies et reconnues. Basé à Toronto, Q4 possède des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur q4inc.com.

_____________________________ 1 Les revenus annuels récurrents ou "ARR" sont un indicateur clé de performance. Consultez "Indicateurs clés de performance" 2 L'EBITDA ajusté est une mesure non IFRS. Consultez "Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS"

