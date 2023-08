Lauréat de deux Stevie Awards d'or et d'un Stevie Award d'argent dans les catégories « Données de marché » et « Technologie ».

Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), principale plateforme d'accès aux marchés des capitaux, a remporté deux prix Stevie® d'or dans la catégorie « Solution de données financières et de marché » pour Engagement Analytics sur la plateforme Q4 et dans la catégorie « Solution technologique d'événements virtuels » pour la plateforme d'événements virtuels Q4, dans le cadre de la 20e édition annuelle des International Business Awards®. En outre, Warren Faleiro, CTO, a remporté un Silver Stevie® dans la catégorie « Cadre de l'année en technologie ».

Les International Business Awards sont le premier programme mondial de récompenses pour les entreprises. Toutes les personnes et entreprises du monde entier, qu'elles soient publiques et privées, à but lucratif et non lucratif, grandes et petites, peuvent soumettre des candidatures. Cette année, les IBA 2023 ont reçu plus de 3 700 nominations d'entreprises provenant de 61 nations et territoires. Les gagnants des Stevie Awards ont été désignés en faisant la moyenne des notes obtenues par plus de 230 cadres du monde entier qui ont participé au processus de sélection en juin et juillet.

« Nous nous sentons vraiment honorés de recevoir trois prestigieux prix Stevie qui récompensent nos solutions innovantes en technologie commerciale, ainsi que notre CTO, Warren Faleiro, qui a largement contribué au succès de Q4 », a fait remarquer Darrell Heaps, fondateur et CEO de Q4. « Warren a dirigé la conception et le développement de nombreux produits innovants chez Q4 et son leadership visionnaire a joué un rôle essentiel dans la croissance de la plateforme, laissant un impact durable sur l'écosystème des marchés de capitaux ».

La nomination de Q4 pour Engagement Analytics sur la plateforme Q4 a reçu des critiques élogieuses de la part du jury. « Il est évident que la plateforme Q4 représente une percée transformatrice dans le domaine des marchés financiers », a commenté l'un des membres du jury. « La plateforme offre des analyses d'engagement inestimables permettant de soutenir la prise de décision fondée sur les données, et l'ampleur même des données qu'elle peut recueillir et analyser en fait un acteur unique sur le marché ».

La plateforme d'événements virtuels Q4 a également reçu les éloges du jury. « Q4 fait preuve d'un réel engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction client dans le secteur des marchés financiers. La plateforme d'événements Q4 offre un environnement de webdiffusion moderne qui renforce l'expérience des relations investisseurs grâce à une interface homogène dans le cloud, à des informations haute fidélité et à une intégration vidéo rationalisée », a fait remarquer l'un des membres du jury.

« Les nominations aux IBA s'améliorent d'année en année, et la qualité des lauréats Stevie de cette année est la plus impressionnante à ce jour », a déclaré Maggie Miller, présidente des Stevie Awards. « Les lauréats ont démontré que leurs entreprises ont fixé et atteint des objectifs ambitieux. Nous saluons leurs réalisations et nous réjouissons de les féliciter sur scène à Rome le 13 octobre ».

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 a son siège à Toronto et des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.q4inc.com.

À propos de Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Great Employers et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations d'entreprises provenant de plus de 70 pays. En félicitant des entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui leur donnent vie, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, rendez-vous sur le site www.StevieAwards.com.

