QAD Inc. : Sidoti & Co. abaisse son opinion à neutre

Données financières USD EUR CA 2021 303 M - 255 M Résultat net 2021 4,79 M - 4,02 M Tréso. nette 2021 96,4 M - 81,0 M PER 2021 336x Rendement 2021 - Capitalisation 1 514 M 1 514 M 1 272 M VE / CA 2021 4,67x VE / CA 2022 4,21x Nbr Employés 1 902 Flottant 57,1% Graphique QAD INC. Tendances analyse technique QAD INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 71,50 $ Dernier Cours de Cloture 77,37 $ Ecart / Objectif Haut -0,48% Ecart / Objectif Moyen -7,59% Ecart / Objectif Bas -14,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Anton Chilton Chief Executive Officer & Director Pamela Meyer Lopker President & Director Daniel Lender Chief Financial Officer, Secretary & Executive VP Peter R. van Cuylenburg Chairman Leif Petersen Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) QAD INC. 22.46% 1 514 ORACLE CORPORATION 14.82% 213 583 SAP SE 2.00% 153 424 INTUIT INC. 5.62% 109 823 SERVICENOW, INC. -7.21% 100 154 DOCUSIGN, INC. -7.46% 39 720