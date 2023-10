QAD Inc. fournit des solutions logicielles d'entreprise basées sur le cloud pour les entreprises manufacturières mondiales. La société propose un ensemble de fonctionnalités de planification des ressources de l'entreprise (ERP) de fabrication et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société fournit des solutions d'entreprise SaaS (Software as a Service). Les solutions de la société comprennent les applications adaptatives QAD. Son architecture, appelée QAD Enterprise Platform, permet aux fabricants de mettre à niveau les fonctionnalités existantes et d'étendre ou de créer de nouvelles applications. La société commercialise ses produits et services dans le monde entier, principalement auprès d'entreprises de l'industrie manufacturière, notamment l'automobile, les produits de consommation, l'alimentation et les boissons, la haute technologie, les produits industriels et les sciences de la vie. Les solutions de la société comprennent la gestion efficace de l'entreprise, la fabrication numérique, la gestion complète des clients, la gestion intégrée des fournisseurs et la chaîne d'approvisionnement connectée. La société est présente en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.

Secteur Logiciels