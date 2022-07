Airbus: redressement des livraisons en juin après des mois poussifs

Paris (awp/afp) - Airbus a livré 60 avions commerciaux en juin, un net redressement après un début d'année qui l'a mis en retard sur son plan de marche, tout en engrangeant 78 commandes supplémentaires, a annoncé vendredi l'avionneur européen.

Les 60 aéronefs remis le mois dernier marquent une amélioration par rapport aux 47 de mai et 48 de juin. Ces chiffres sont scrutés de près car ils constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, les clients payant la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

La direction d'Airbus a indiqué pâtir de difficultés de production chez ses sous-traitants, en particulier les motoristes. Depuis le début 2022, l'entreprise n'a livré que 297 appareils et devra donc fortement accélérer au second semestre si elle veut tenir son objectif de 720 sur l'année.

La part du lion des commandes enregistrées en juin par Airbus provient de la compagnie australienne Qantas, qui a récemment annoncé avoir opté pour les appareils européens afin de renouveler sa flotte : 20 petits monocouloirs A220, 20 A321neo, de plus grande capacité, et 12 long-courriers A350.

Un client non identifié a acquis sept exemplaires de la future version cargo de cet appareil, l'A350F, tandis que la low cost turque Pegasus a commandé huit A321neo. IAG (British Airways, Iberia, Vueling...) a pris six moyen-courriers : cinq A320neo et un A321neo.

À fin juin, Airbus décomptait 259 commandes nettes, dont 217 A320neo et A321neo. Ce chiffre est voué à plus que doubler après l'annonce début juillet d'une commande géante chinoise de 292 aéronefs.

Le constructeur, dont la production en fin d'année 2021 atteignait un rythme mensuel de 45 appareils de la famille A320, compte passer à 65 avions à l'été 2023 et même 75 en 2025, du jamais-vu pour ce modèle vedette.

Le géant industriel, qui, comme tout le secteur aéronautique, a gravement souffert de la pandémie, avait vu son bénéfice plus que tripler sur un an au premier trimestre 2022, à 1,22 milliard d'euros, sur un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, en hausse de 15%.

Le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, a maintenu cette semaine ses prévisions pour 2022, dont les 720 livraisons escomptées.

"Les équipes travaillent d'arrache-pied, les fournisseurs augmentent leur rythme de production, nous faisons pression sur les motoristes pour qu'ils reviennent au niveau, ils nous disent qu'ils vont y arriver", a assuré le dirigeant à l'hebdomadaire spécialisé Aviation Week.

afp/rp