Qantas Airways Limited est une société australienne qui exploite des compagnies aériennes nationales et internationales. La société se concentre sur l'exploitation de services de transport aérien internationaux et nationaux, la fourniture de services de fret et l'exploitation d'un programme de fidélisation des grands voyageurs. Les segments de la société comprennent Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group et Qantas Loyalty. Qantas Domestic, Qantas International et Jetstar Group sont engagés dans des activités de transport aérien de passagers, de fret aérien et de fret express. Le segment Qantas Loyalty s'occupe des programmes de reconnaissance de la fidélité des clients. Sa principale activité est le transport de clients par l'intermédiaire de deux compagnies aériennes, Qantas et Jetstar. Ces compagnies aériennes proposent des services régionaux, nationaux et internationaux. La société opère en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique Sud, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Afrique.

Secteur Compagnies aériennes