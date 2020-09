Les dégâts du coronavirus sur l'emploi dans le monde

Paris (awp/afp) - La pandémie de coronavirus fait vaciller des pans entiers de l'économie mondiale parmi lesquels l'aérien, l'automobile, la distribution, l'énergie et les loisirs, où Disney vient d'annoncer 28'000 suppressions d'emplois.

Les gros plans sociaux ne sont que la partie émergée de la crise. La pandémie met également en difficulté une multitude de petites entreprises et détruit en silence de nombreux emplois précaires.

Turbulences dans l'aérien

Deux grandes compagnies latino-américaines, la chileno-brésilienne LATAM et la colombienne Avianca, se sont placées en mai sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Des compagnies plus petites, comme les sud-africaines South African Airways et Comair, la britannique Flybe ou les branches autrichienne et française de Level (IAG) ont été emportées.

En dépôt de bilan, le géant australien Virgin Australia a été racheté par une société américaine.

D'autres tiennent au prix de coupes drastiques, comme les américaines American Airlines (plus de 41'000 départs), Delta Air Lines (plus de 40'000) et United Airlines (jusqu'à 36'000), l'allemande Lufthansa (22'000), Air Canada (au moins 19'000), les britanniques British Airways (12'000), EasyJet (4500) et Virgin Atlantic (3150), Air France (7500), l'australienne Qantas (6000), la scandinave SAS (5000), l'irlandaise Ryanair (3250) ou encore Icelandair (2000).

American Airlines et United Airlines ont prévenu que, faute de nouvelles subventions, elles pourraient licencier respectivement 19'000 et 13'000 salariés supplémentaires à partir du 1er octobre.

Pour limiter la casse, l'Allemagne a volé au secours de Lufthansa et de Condor, la France et les Pays-Bas ont fait de même avec Air France-KLM. L'Italie et le Portugal ont opté pour une nationalisation d'Alitalia et de la TAP.

Côté constructeurs, Boeing compte supprimer au moins 16'000 emplois, Airbus 15'000, le canadien Bombardier 2500, tandis que les fabricants de moteurs américain General Electric et britannique Rolls-Royce vont sabrer 12'600 et 9000 postes. L'équipementier français Safran a déjà supprimé 10'000 postes dans le monde.

De nombreux aéroports, donc ceux de Paris, de Copenhague, de Gatwick et de Francfort, ont annoncé des coupes. Et dans les services aéroportuaires, le groupe Swissport va supprimer plus de 4000 emplois au Royaume-Uni.

Dans le tourisme, le premier voyagiste mondial TUI va détruire 8000 emplois, la maison mère des hôtels Premier Inn 6000 emplois.

Sorties de route dans l'automobile

L'annonce de 15'000 suppressions de postes chez Renault et la faillite du loueur américain Hertz en Amérique du Nord sont deux révélateurs de la crise dans l'automobile.

Il ne s'agit pas de cas isolés. L'allemand BMW supprime 6000 emplois. Nissan ferme une usine employant 3000 ouvriers à Barcelone. Au Royaume-Uni, plus de 6000 suppressions de postes ont déjà été annoncées, notamment chez Jaguar Land Rover, Aston Martin, Bentley et McLaren.

Le constructeur du poids lourds suédois Volvo Group supprime 4100 emplois dans le monde, l'allemand MAN 9500 (dont environ 3500 en raison de la pandémie).

Chez les équipementiers, le français Valeo a annoncé 12'000 destructions de postes, les allemands Mahle et Schaeffler respectivement 7600 et 4400 postes.

Faillites dans la distribution

La pandémie a été fatale à de nombreuses enseignes.

Au Royaume-Uni, le groupe Intu, propriétaire d'énormes centres commerciaux, a déposé le bilan, tout comme la chaîne britannique de vêtements Laura Ashley et le spécialiste de la location-vente de produits pour la maison BrightHouse. La chaîne de distribution Marks and Spencer supprime 7000 emplois, les grands magasins Debenhams 2500 postes, ainsi que le groupe de bricolage et matériaux Travis Perkins.

En France, de nombreuses marques d'habillement (La Halle, André et Naf Naf, Orchestra-Prémaman...) ont été placées en redressement judiciaire, avant d'être rachetées au prix de réductions d'effectifs.

En Allemagne, les grands magasins Karstadt Kaufhof vont supprimer 6000 emplois.

Aux Etats-Unis, les grands magasins Stage Stores et les chaînes de vêtements J.C. Penney et JCrew sont en faillite. Le groupe de cosmétiques Estée Lauder compte supprimer jusqu'à 2000 postes.

Faillite également dans la restauration pour la chaîne allemande Vapiano, tandis que l'enseigne britannique The Restaurant Group ferme 125 restaurants (3000 emplois). Jusqu'à 5000 emplois sont aussi menacés chez SSP (restauration rapide).

D'autres secteurs fragilisés

Dans les loisirs, Disney a annoncé la suppression de 28'000 emplois aux Etats-Unis, le géant américain des casinos MGM de 18'000 postes.

L'énergie, confrontée à une baisse de la demande, souffre également. Le géant des services pétroliers Schlumberger, basé à Houston, prévoit la suppression de 21'000 emplois, soit un quart de ses effectifs. Le britannique BP supprime 10'000 postes, l'anglo-néerlandais Shell entre 7000 et 9000 postes, les fournisseurs britanniques Centrica et Ovo respectivement 5000 et 2600. Le groupe texan Diamond Offshore (forages) et l'américain Whiting Petroleum Corporation (gisements de schiste) ont déposé le bilan.

afp/jh