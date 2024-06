Qantas Airways Limited est une compagnie aérienne nationale et internationale basée en Australie. Les principales activités de la compagnie comprennent l'exploitation de services de transport aérien internationaux et nationaux, la fourniture de services de fret et l'exploitation d'un programme de fidélisation des grands voyageurs. Les segments de la société comprennent Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group, Qantas Loyalty et Corporate. Qantas Domestic est un transporteur sur le marché intérieur australien en termes de capacité. Qantas Domestic propose le Wi-Fi à bord et des surclassements dans les salons intérieurs. Qantas International est un transporteur à destination et au départ de l'Australie, qui cible également les clients d'affaires et de loisirs haut de gamme qui apprécient l'expérience d'un service complet. Jetstar Group propose des liaisons nationales et internationales en Australie, ainsi que des coentreprises à Singapour et au Japon. Qantas Loyalty comprend des programmes de fidélisation des consommateurs et des coalitions de PME. Ses compagnies aériennes exploitent des services régionaux, nationaux et internationaux.

Secteur Compagnies aériennes