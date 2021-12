Qantas annonce que la concurrence va s'intensifier et qu'elle va enregistrer une perte importante au premier semestre.

Qantas Airways Ltd a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la concurrence intérieure s'intensifie au cours du second semestre de l'exercice financier avec l'ouverture des frontières de l'État, après avoir prévu une perte au premier semestre en raison de mois de fermeture.

La compagnie aérienne, qui a annoncé séparément qu'elle allait remplacer Boeing Co par des avions à fuselage étroit Airbus SE, prévoit une perte sous-jacente avant intérêts et impôts de plus de 1,1 milliard de dollars australiens (788 millions de dollars) pour le premier semestre.

Qantas a déclaré avoir renforcé ses liquidités au cours du semestre grâce à la vente d'un terrain près de l'aéroport de Sydney pour un montant de 802 millions de dollars australiens. Elle s'attendait à avoir une dette nette de 5,6 milliards de dollars australiens au 31 décembre, date de la fin du premier semestre de son exercice financier.

"Nous avons considérablement réduit notre base de coûts, ce qui améliore notre capacité de récupération", a déclaré Alan Joyce, directeur général de Qantas, dans un communiqué.

Le secteur du transport aérien intérieur australien, freiné pendant la pandémie par la fermeture des frontières des États, se prépare à une guerre des prix, les nouveaux venus sur le marché des avions à réaction défiant Qantas et son plus grand rival, Virgin Australia. (1 dollar = 1,3959 dollar australien) (Reportage de Jamie Freed ; montage de Richard Pullin)