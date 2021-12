Qantas choisit Airbus au détriment de Boeing pour renouveler sa flotte

15 décembre (Reuters) - Qantas Airways a annoncé mercredi avoir choisi Airbus comme fournisseur privilégié pour le renouvellement de sa flotte domestique, s'éloignant de Boeing pour lequel il s'agit d'un coup dur.

La compagnie aérienne australienne a indiqué s'être engagée à se procurer auprès d'Airbus vingt A321XLR et vingt A220, et avoir par ailleurs des options d'achat pour 94 appareils supplémentaires. Il appartient désormais au conseil d'administration de donner son aval, attendu d'ici juin prochain.

Confirmant un accord rapporté en premier lieu par Bloomberg, Qantas a déclaré dans un communiqué que les livraisons débuteraient en milieu d'année 2023 et s'étendraient sur dix ans pour renouveler une flotte vieillissante composée de 75 avions 737 et 20 appareils 717 de Boeing. (Reportage Tim Hepher, Eric M. Johnson et Jamie Freed; version française Jean Terzian)