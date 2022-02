Qantas enregistre une perte plus importante au premier semestre, mais les perspectives s'améliorent.

La perte sous-jacente avant impôts au cours du semestre clos le 31 décembre, la mesure financière la plus surveillée de la compagnie aérienne, a été plus importante que la perte de 1,03 milliard de dollars australiens enregistrée un an plus tôt.

La compagnie aérienne a également fait état d'une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 245 millions de dollars australiens, soit un peu mieux que les prévisions de décembre qui tablaient sur une perte de 250 à 300 millions de dollars australiens.

(1 $ = 1,3829 dollars australiens)