Qantas: perte abyssale au 1er semestre, pas de vols internationaux avant octobre

Sydney (awp/afp) - La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi une perte abyssale au premier semestre, qui reflète l'effondrement de son chiffre d'affaires dans le contexte de la pandémie, et exclu toute reprise des vols internationaux passagers avant octobre.

Le groupe a fait état d'une perte nette entre juin et décembre de 1,08 milliard de dollars australiens (780 millions de francs suisses), contre un bénéfice net sur la même période un an plus tôt de 445 millions AUD.

La perte sous-jacente avant impôt, indicateur préféré par la compagnie australienne, qui exclut les éléments exceptionnels et les dépréciations d'actifs, s'élève à 1,03 milliard de dollars australiens.

Au cours du premier semestre de son exercice décalé 2020/2021, Qantas a vu son chiffre d'affaires plonger de 7,1 milliards de dollars australiens à 2,3 milliards. Cela représente un recul de 75% par rapport à ses niveaux d'avant la pandémie.

"Ces chiffres sont frappants, mais ils ne sont pas une surprise", a déclaré le directeur général Alan Joyce. "Il y a un an, personne ne savait exactement l'impact que le Covid allait avoir sur le monde, ou sur le secteur de l'aviation. C'est pire que ce à quoi l'on pouvait s'attendre".

Trois quarts des recettes "en fumée"

"Les fermetures de frontières signifient que nous avons quasiment cessé d'opérer 100% de nos vols internationaux et 70% de nos vols intérieurs", a-t-il poursuivi. "Les trois quarts de notre chiffre d'affaires sont partis en fumée".

M. Joyce a rappelé que le groupe avait déjà vu son chiffre d'affaires reculer de quatre milliards de dollars australiens lors des six premiers mois de 2020, ce qui fait un total d'environ 11 milliards de dollars australiens depuis le début de la pandémie.

"C'est un chiffre énorme, probablement le plus gros de tous les autres groupes australiens frappés par le Covid", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Il a par ailleurs reporté de juillet à octobre la date de la reprise espérée des vols internationaux pour passagers.

Mais il s'est félicité de ce que le coût de maintenance des avions cloués au sol soit en bonne partie compensé par la hausse de l'activité fret.

Le chiffre d'affaires du fret a ainsi progressé de 23% à 613 millions AUD, profitant de l'essor du commerce en ligne et de la baisse des capacités de transport disponibles dans le contexte de l'effondrement mondial des vols passagers.

Profitant des très bons résultats de l'Australie dans le combat contre le coronavirus, Qantas anticipe un retour à 60% des capacités en matière de vols intérieurs en mars, et de 80% à la fin juin.

M. Joyce a précisé que la crise aurait coûté leur emploi à un total de 8.500 employés, et que 7.500 autres demeureraient suspendus jusqu'à la reprise des vols internationaux.

En août, Qantas avait annoncé une perte nette de 1,96 milliard de dollars australiens sur son exercice annuel décalé 2019/2020.

