Qantas prévoit un bénéfice annuel record grâce à une forte demande de voyages et augmente le rachat d'actions

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways Ltd a déclaré mardi qu'elle prévoyait un bénéfice record pour l'année fiscale en cours grâce à une forte demande de voyages et qu'elle avait augmenté son rachat d'actions jusqu'à 100 millions de dollars australiens (67,83 millions de dollars).

Les compagnies aériennes du monde entier ont bénéficié d'un rebond de la demande de voyages par rapport aux niveaux les plus bas de la décennie précédente, bien que les coûts élevés du carburant et du personnel aient pesé sur leur redressement post-pandémique.

Qantas a déclaré que l'activité aérienne avait augmenté au second semestre et que les coûts associés au tampon opérationnel appliqué par le groupe pour améliorer la fiabilité commençaient à diminuer. Les prix du kérosène restent élevés, mais les baisses récentes devraient permettre une amélioration des coûts au second semestre.

"De plus en plus d'éléments de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation reviennent à la normale, ce qui signifie que nous sommes en mesure de remettre dans le programme une partie des avions et des équipages que nous avions gardés en réserve", a déclaré Alan Joyce, PDG de Qantas, dans un communiqué.

"Cette situation, combinée à la baisse des prix du carburant, contribue à exercer une pression à la baisse sur les tarifs.

La compagnie aérienne prévoit un bénéfice sous-jacent avant impôts compris entre 2,43 et 2,48 milliards de dollars australiens pour l'exercice 2023, contre une perte de 1,86 milliard de dollars australiens l'année précédente.

Qantas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa capacité intérieure dépasse les niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin du second semestre et que sa capacité internationale augmente à plus de 80 % des niveaux d'avant la pandémie.

La dette nette devrait se situer entre 2,70 et 2,90 milliards de dollars australiens à la fin du mois de juin, ce qui est nettement inférieur à l'objectif révisé de 3,70 à 4,60 millions de dollars australiens.

Qantas a enregistré un bénéfice record au premier semestre de cette année et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa capacité internationale atteigne environ 100 % des niveaux antérieurs à la loi COVID d'ici mars 2024. (1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Himanshi Akhand à Bengaluru ; Rédaction de Anil D'Silva et Subanshu Sahu)