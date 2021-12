Qantas va passer de Boeing à Airbus pour sa flotte nationale

Qantas Airways Ltd a déclaré jeudi qu'elle avait choisi Airbus SE comme fournisseur privilégié pour 40 engagements fermes et 94 options d'achat en vue du remplacement de sa flotte nationale, abandonnant ainsi Boeing Co.

La compagnie aérienne était en pourparlers avec Airbus, Boeing et le brésilien Embraer SA pour l'achat, pour plusieurs milliards de dollars, de plus de 100 avions à fuselage étroit destinés à remplacer les 75 737 et 20 717 vieillissants.

Sous réserve de l'approbation finale du conseil d'administration, une commande devrait être passée d'ici juin 2022, soit à la fin de son exercice financier actuel.

Les livraisons commenceraient à la mi-2023 et se poursuivraient au cours des dix prochaines années, a précisé la compagnie aérienne. (Reportage de Jamie Freed ; édition de Diane Craft)