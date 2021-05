Tokyo rugit après trois jours fériés au Japon

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a été dynamique jeudi, après avoir observé trois jours fériés d'affilée au Japon, et ce malgré une prolongation qui se profilait de l'état d'urgence partiel dans le pays face à la pandémie.

L'indice Nikkei s'est adjugé un gain de 1,8% à 29.331,37 points et l'indice élargi Topix a pris 1,54% à 1.927,40 points.

"Les actions japonaises étaient faibles" fin avril, avant la série de jours fériés de la "Golden Week", et "donc c'est un rebond par rapport à cela, dans le sillage de la forme des valeurs cycliques américaines", a commenté Naoki Fujiwara, un gestionnaire de fonds chez Shinkin Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

Cette solide performance paraît "un peu ironique" alors que l'état d'urgence devrait être prolongé, mais les investisseurs semblent avoir déjà anticipé l'extension de ce dispositif, a ajouté M. Fujiwara.

Selon le quotidien Yomiuri, le gouvernement nippon prépare l'extension jusqu'à fin mai de l'état d'urgence remis en place depuis fin avril dans quatre départements (Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo) et qui devait initialement prendre fin mardi prochain.

Ce dispositif, qui consiste notamment à demander la fermeture temporaire de bars et restaurants servant de l'alcool ainsi que de certains grands centres commerciaux pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, pèse surtout sur la consommation intérieure.

Du côté des valeurs

NINTENDO ATTENDU: l'action Nintendo a lâché 1,72% à 61.610 yens. Le groupe devrait pourtant annoncer jeudi des résultats annuels record, gonflés par la forte demande mondiale depuis plus d'un an pour les jeux vidéo et consoles, en raison des nouveaux modes de vie plus casaniers générés par la pandémie. Cependant Nintendo ne devrait pas être en mesure de rééditer de telles performances sur son nouvel exercice 2021/22.

GAIN EXCEPTIONNEL POUR NISSAN: a gagné 2,92% à 563,7 yens. Les investisseurs ont apprécié la vente annoncée mercredi par le constructeur automobile de sa part de 1,54% dans l'allemand Daimler pour environ 1,15 milliard d'euros.

Un tel renfort financier est bienvenu pour Nissan, qui devrait annoncer la semaine prochaine des résultats profondément dans le rouge sur son exercice annuel écoulé 2020/21, et dont le redressement est compliqué actuellement par la pénurie mondiale des semi-conducteurs.

JAPAN AIRLINES a souffert (-1,33% à 2.290 yens) après les réticences exprimées jeudi par les autorités australiennes de la concurrence sur son projet de partenariat avec Qantas en matière de prix et partage de codes sur les liaisons des deux compagnies entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Ce partenariat risquerait de pénaliser les voyageurs en affaiblissant la concurrence sur les prix, a estimé le régulateur australien.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 109,32 yens vers 06H30 GMT contre 109,21 yens mercredi à 21H00 GMT.

Un euro s'échangeait pour 131,31 yens, contre 131,10 yens la veille.

Le cours de la monnaie européenne face au billet vert était quasi inchangé, à raison d'un euro pour 1,2008 dollar contre 1,2005 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Mal parti en matinée en Asie, le marché du pétrole se redressait: après 06H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,21% à 65,77 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,32% à 69,18 dollars.

