QANTM Intellectual Property Limited est une société basée en Australie qui possède des entreprises de propriété intellectuelle (PI) opérant en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie. La société fournit également une gamme de services tout au long de la chaîne de valeur de la propriété intellectuelle à un éventail de clients australiens et internationaux, allant des jeunes entreprises technologiques aux multinationales du classement Fortune 500, en passant par les instituts de recherche publics et les universités. Les marques de la société comprennent Davies Collison Cave Pty Ltd (DCC), FPA Patent Attorneys Pty Ltd (FPA), Cotters Patent and Trade Mark Attorneys (Cotters), Advanz Fidelis IP Sdn Bhd (ADVANZ) et Sortify.tm Ltd (y compris les marques de Sortify DIY Trademarks, Trademarks Online et Trademark Planet). La société fournit également des services en matière de brevets, de dessins et de marques et, par l'intermédiaire de DCC, un service de contentieux en matière de protection des brevets et des marques. ADVANZ fournit des services de conseils et de poursuites en matière de marques, de dessins et modèles industriels et de propriété intellectuelle.

