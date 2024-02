Qatar Electricity and Water Company QPSC, anciennement Qatar Electricity & Water Company QSC, est une société basée au Qatar et spécialisée dans la production d'électricité et d'eau. La société exploite des usines de production d'électricité et de dessalement de l'eau dans l'État du Qatar, et vend ses produits à la Qatar General Electricity and Water Corporation. Les filiales de la société comprennent Ras Laffan Operating Company WLL, qui s'occupe de la gestion, de l'exploitation, de la maintenance et du développement d'usines de production d'électricité et de dessalement de l'eau au Qatar, et Ras Laffan Power Company Limited QSC, qui s'occupe du développement, de la propriété, de l'exploitation et de la maintenance d'une usine de production d'électricité et de dessalement de l'eau au Qatar. La société détient également des parts dans des entités contrôlées conjointement et associées, notamment Q Power QSC, Mesaieed Power Company Limited QSC, Ras Girtas Power Company Limited, AES Oasis Limited, Phoenix Power Company et Phoenix Operating Company.

Secteur Services multiples aux collectivités