Qatar Gas Transport Nakilat Co Ltd QPSC est une société basée au Qatar et engagée dans le transport d'énergie. Son portefeuille d'activités comprend un large éventail de services maritimes tels que la réparation de navires, la fabrication en mer, le remorquage et le soutien aux agences maritimes. La société opère dans un seul secteur d'activité, celui des navires de transport de gaz en propriété exclusive. La société fournit, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales et de ses coentreprises, des services de location de navires de gaz naturel liquéfié (GNL) et de navires dérivés du gaz avec des installations de cale sèche correspondantes, ainsi que des services d'agence, des services maritimes, l'affrètement de navires et la gestion de la navigation, la construction et la maintenance d'une gamme de structures marines et offshore. Sa flotte se compose d'environ 69 méthaniers, d'environ 29 navires en propriété exclusive et de plus de 40 navires en copropriété. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Nakilat Agency Company Navigation Limited, Nakilat Maritime Corporation et QGTC Shipping (M.I.) Inc.