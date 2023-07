La Qatar National Bank QPSC (QNB) est une banque basée au Qatar qui fournit des services bancaires commerciaux et islamiques. La Banque opère à travers quatre segments : le segment de la banque d'entreprise comprend les prêts, les dépôts, les services d'investissement et de conseil, entre autres produits et services destinés aux entreprises, ainsi que les activités de financement et de gestion centralisée des risques de la Banque par le biais d'emprunts, d'émission de titres de créance, d'utilisation de produits dérivés à des fins de gestion des risques et d'investissement dans des actifs liquides ; le segment de la banque de détail comprend les prêts, les dépôts et une gamme de produits et services destinés aux particuliers ; le segment de la gestion d'actifs et de patrimoine comprend les prêts, les dépôts, la gestion d'actifs, le courtage et les services de garde destinés aux clients fortunés, et le segment de la banque internationale comprend les prêts, les dépôts et les produits et services destinés aux entreprises et aux particuliers à l'étranger.

Secteur Banques