QBE Insurance Group Limited est une société d'assurance et de réassurance basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la souscription de risques d'assurance générale et de réassurance, la gestion des syndicats du Lloyd's et la gestion des investissements. Les secteurs de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'International et l'Australie-Pacifique. Le segment Amérique du Nord souscrit des assurances générales, de la réassurance et des affaires agricoles aux États-Unis. Le segment International souscrit des affaires d'assurance générale au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Ce secteur souscrit également des contrats d'assurance générale et de réassurance par l'intermédiaire du Lloyd's ; des contrats de réassurance mondiaux par l'intermédiaire de bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande, aux Bermudes, à Dubaï et en Europe continentale ; et fournit des couvertures d'assurance personnelle et commerciale à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie et au Vietnam. Le segment Australie-Pacifique de la société souscrit principalement des risques d'assurance générale dans toute l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la région Pacifique.

Indices liés S&P/ASX 200