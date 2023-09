QC Copper and Gold Inc. est engagée dans l'exploration, le développement et la production d'actifs d'exploration et d'évaluation au Canada. Elle se concentre sur le développement de projets de cuivre dans la région de Chapais-Chibougamau. Les projets de la société comprennent la propriété de cuivre et d'or Opemiska et Roger. La propriété de cuivre et d'or Opemiska de la société est située juste à côté de la ville de Chapais et est accessible par la route 113 du Québec qui traverse la propriété. La propriété est située à 40 kilomètres (km) à l'ouest de la ville de Chibougamau et à 480 km au nord de la ville de Montréal, au Québec. La propriété de cuivre et d'or Opemiska contient plus de 532 000 tonnes ou 1,17 milliard de livres de cuivre et 816 000 onces d'or dans la classification mesurée et indiquée (M&I) et 109 000 tonnes supplémentaires ou 240,3 millions de livres de cuivre et 209 000 onces d'or dans la classification présumée. Le projet Roger est situé à environ cinq kilomètres au nord-ouest de Chibougamau.

Secteur Sociétés minières intégrées