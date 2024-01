Communiqué officiel de QC COPPER AND GOLD INC.

Les faits saillants comprennent :

Des ressources minérales dans les catégories des ressources minérales mesurées et indiquées de 2,09 milliards de livres d'équivalent cuivre contenues dans 97,5 millions de tonnes, soit 1,75 milliard de livres de cuivre, 845 milliers d'onces d'or, 5,5 millions d'onces d'argent.

En plus de ressources minérales présumées de 157 millions de livres d'équivalent cuivre contenues dans 11,0 millions de tonnes, soit 127 millions de livres de cuivre, 70 milliers d'onces d'or, 907 milliers d'onces d'argent.

Augmentation de la teneur et des ressources minérales : Augmentation remarquable de 26 % de la teneur globale en cuivre, augmentation de 11 % de la teneur globale en éq.Cu, et augmentation de 16 % du nombre de livres d'éq.Cu comparativement à l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées de 2021.

Grande fosse de démarrage : Une fosse de démarrage d'envergure englobe 19,1 millions de tonnes à 1,1 % éq.Cu, dans les catégories des ressources minérales mesurées et indiquées.

Métallurgie favorable : Les essais préliminaires ont confirmé les caractéristiques métallurgiques très favorables.

Potentiel d'expansion : Potentiel confirmé pour l'expansion d'Opémiska au sein de la fosse, en profondeur avec un scénario d'exploitation minière (souterraine) hors de la fosse, et la croissance des fosses satellites plus à l'est ainsi qu'à proximité des mines Cooke et Robitaille.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 janvier 2024) - QC Copper and Gold Inc. (TSXV: QCCU) (« QC Copper » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (ERM) pour le projet Opémiska, situé dans le district de Chapais-Chibougamau au Québec. Cette ERM améliorée reflète une augmentation substantielle de la teneur et de la quantité de métaux contenus, découlant des importants travaux de forage et des efforts de compilation et de réinterprétation des données géologiques effectués par notre équipe technique sur une période de deux ans. La Société tient aussi à souligner que les améliorations qualitatives apportées à la base de données rehaussent le niveau de confiance envers le modèle géologique du projet et par le fait même, envers l'estimation des ressources minérales.

Hormis l'augmentation de la teneur et du contenu en métaux, ces améliorations à la base de données présentent une grande valeur inhérente qui sera cruciale pour les évaluations économiques et techniques à venir. Cette ERM méticuleusement conçue vise à renforcer l'impressionnante taille et teneur du gîte, ses infrastructures existantes et le soutien communautaire pour Opémiska alors que la Société cherche à informer les parties prenantes et à attirer des investisseurs et un intérêt stratégique.

« Nous sommes fiers de livrer aux actionnaires une ERM qui définit le gîte de cuivre à ciel ouvert avec la plus haute teneur au Canada. Cette ERM décrit l'immense valeur rattachée au fait d'avoir un actif à haute teneur d'une telle envergure, facilement accessible et disposant d'excellentes infrastructures. De plus, le projet Opémiska de QC Copper and Gold est situé au cœur du nord-ouest québécois, dans une juridiction minière stable, où nous envisageons Opémiska comme un point d'ancrage pour la revitalisation du renommé district de cuivre-or de Chapais-Chibougamau dans l'Est du Canada. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre l'expansion et le développement d'Opémiska et de générer d'importantes retombées économiques pour les parties prenantes au cours des années à venir », a déclaré Stephen Stewart, chef de la direction et président du conseil de QC Copper.

Tableau 1 : Sommaire des ressources minérales du gîte Opémiska, délimitées dans une fosse à un seuil de coupure de 0,15 % éq.Cu et hors fosse à un seuil de coupure de 0,8 % éq.Cu (voir les notes 1 à 10 au bas du tableau)

Délimitées dans une fosse Tonnes Cu Cu Ag Ag Au Au Éq.Cu Éq.Cu Seuil de coupure

0,15 % éq.Cu (k) (%) (M lbs) (g/t) (koz) (g/t) (koz) (%) (M lbs) Mesurées 52 704 0,77 892 1,65 2 800 0,30 500 0,94 1 091 Indiquées 34 629 0,77 586 1,31 1 458 0,24 261 0,90 690 M+I 87 333 0,77 1 478 1,52 4 258 0,27 762 0,93 1 780 Présumées 9 791 0,48 104 2,19 689 0,18 55 0,59 128



















Hors fosse Tonnes Cu Cu Ag Ag Au Au Éq.Cu Éq.Cu Seuil de coupure

0,8 % éq.Cu (k) (%) (M lbs) (g/t) (koz) (g/t) (koz) (%) (M lbs) Mesurées 4 064 1,24 111 3,81 498 0,32 42 1,44 129 Indiquées 6 067 1,18 157 3,92 764 0,22 42 1,32 176 M+I 10 130 1,20 268 3,87 1 261 0,26 83 1,37 305 Présumées 1 162 0,89 23 5,84 218 0,40 15 1,15 29



















Total Tonnes Cu Cu Ag Ag Au Au Éq.Cu Éq.Cu Seuils de coupure

0,15 % + 0,8 % éq.Cu (k) (%) (M lbs) (g/t) (koz) (g/t) (koz) (%) (M lbs) Mesurées 56 767 0,80 1 003 1,81 3 297 0,30 542 0,97 1 219 Indiquées 40 696 0,83 743 1,70 2 222 0,23 303 0,97 866 M+I 97 463 0,81 1 746 1,76 5 519 0,27 845 0,97 2 085 Présumées 10 953 0,53 127 2,58 907 0,20 70 0,65 157

1. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée.

2.L'estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par des enjeux environnementaux, liés aux permis, juridiques, liés aux titres, fiscaux, sociopolitiques, liés à la commercialisation ou d'autres enjeux pertinents.

3.Les ressources minérales présumées dans cette estimation font l'objet d'un degré de confiance inférieur à celui accordé à des ressources minérales indiquées et ne doivent pas être converties en réserves minérales. Il est toutefois raisonnable de s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent potentiellement être converties en ressources minérales indiquées en poursuivant l'exploration.

4.Les ressources minérales ont été estimées conformément aux Normes de définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) pour les ressources minérales et les réserves minérales de 2014 et aux Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d'estimation des ressources et des réserves minérales de l'ICM de 2019 préparées par le Comité permanent de l'ICM sur les définitions des ressources et des réserves minérales et adoptées par le Conseil de l'ICM.

5. Les prix des métaux utilisés sont : 4,00 $ US/lb Cu, 1 875 $ US/oz Au et 24 $ US/oz Ag avec un taux de change $ CA/$ US de 0,76. Les taux de récupération à l'usinage et de métaux payables à la fonderie pour le Cu, l'Au et l'Ag sont de 91 %, 72 % et 72 % respectivement. Le coût d'extraction minière en fosse est de 2,50 $ CA/t, le coût de traitement de 14 $ CA/t, les frais G&A de 2,25 $ CA/t et le coût d'extraction minière hors fosse est de 68 $ CA/t.

6. Les angles de pente dans la fosse sont de 50 degrés dans la roche et de 30 degrés dans le mort-terrain.

7. Les volumes historiquement extraits ont été retirés des blocs afin de présenter les tonnages et les contenus en métaux de façon adéquate pour le matériel filonien à haute teneur qui reste.

8. % éq.Cu = % Cu + (g/t Au x 0,54) + (g/t Ag x 0,007).

9.Les ressources minérales hors fosse ont été sélectionnées là où elles présentaient une continuité et un potentiel raisonnable d'extraction par la méthode souterraine d'abattage en longs trous. Les chaînes étroites de blocs et les blocs orphelins ont été retirés.

10. Les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes puisque les nombres ont été arrondis.





Figure 1 : Représentation graphique des ressources minérales à Opémiska et du tracé de fosse servant à les circonscrire

https://images.newsfilecorp.com/files/9282/193452_e7f518df647feb20_002full.jpg





Figure 2 : Vue en plan du tracé de fosse servant à circonscrire les ressources et des potentielles fosses de démarrage à haute teneur

https://images.newsfilecorp.com/files/9282/193452_e7f518df647feb20_003full.jpg

Fosse de démarrage

Une fosse de démarrage conceptuelle a été calculée pour le gîte Opémiska, contenant 19,1 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées à 1,1 % éq.Cu. Une fosse de démarrage à haute teneur procure davantage d'options dans le cadre de scénarios de développement puisqu'elle permet potentiellement de raccourcir la période de recouvrement ou d'envisager un scénario de développement par étapes, ce qui améliore potentiellement les paramètres économiques du projet.

Tableau 2 : Sommaire des ressources minérales du gîte Opémiska, délimitées dans une fosse de démarrage à un seuil de coupure de 0,15 % éq.Cu

Délimitées dans une fosse Tonnes Cu Cu Ag Ag Au Au Éq.Cu Éq.Cu Seuil de coupure

0,15 % éq.Cu (k) (%) (M lbs) (g/t) (koz) (g/t) (koz) (%) (M lbs) Mesurées 11 684 0,81 207 1,96 736 0,38 142 1,02 264 Indiquées 7 370 0,94 153 2,40 569 0,43 101 1,19 193 M+I 19 054 0,86 360 2,13 1 306 0,40 243 1,09 456

Ressources hors fosse

Un important inventaire de ressources minérales mesurées et indiquées hors fosse a été ajouté au gîte Opémiska avec 268 millions de livres de cuivre, 83 milliers d'onces d'or et 1,3 million d'onces d'argent, ou 305 millions de livres d'équivalent cuivre, contenues dans 10,1 millions de tonnes. De plus, des ressources minérales présumées hors fosse de 23 millions de livres de cuivre, 15 milliers d'onces d'or et 218 milliers d'onces d'argent, ou 29 millions de livres d'équivalent cuivre, contenues dans 1,2 million de tonnes, ont aussi été estimées.

Données géologiques et réinterprétation

L'estimation des ressources minérales pour le gîte Opémiska est basée sur une base de données de forage contenant 16 570 trous de forage au diamant de surface et souterrains totalisant 1 042 668 mètres de forage carotté et 348 492 analyses. Toutes les données de forage datant de l'époque minière ont été converties des coordonnées minières aux coordonnées UTM à l'aide d'équations de transformation calculées par un arpenteur en se basant sur des mesures prises par GPS différentiel sur plusieurs collets de forage localisés.

Toutes les excavations et les chantiers des mines historiques ont été numérisés en coordonnées minières à partir de nombreuses cartes, sections verticales et longitudinales, et des modèles fil-de-fer solides ont été construits et convertis en coordonnées UTM. Tous les chantiers ont été numérisés jusqu'au fond des mines Perry (profondeur de 820 mètres) et Springer (715 mètres) et ont été utilisés dans le cadre de la réinterprétation de la géologie du gîte Opémiska. Des enveloppes minéralisées complètement nouvelles ont été définies en utilisant une technique de modélisation implicite avec ajustement manuel pour le gîte, en se basant sur le modèle structural défini en 2022 dans les secteurs historiquement exploités et dans les secteurs de minéralisation connue qui n'avaient pu être exploités sous terre. Ce faisant, le tonnage du gîte a été quelque peu réduit. Toutefois, des ressources minérales hors fosse ont été définies à un seuil de coupure de 0,8 % éq.Cu, identifiant un important tonnage sous la fosse conceptuelle qui fera l'objet de travaux de forage ultérieurs, ainsi que certaines zones satellites à l'est de la fosse et sur la propriété adjacente Cooke-Robitaille sous option.

« Avec une teneur de 0,78 % Cu pour les ressources globales, Opémiska est le gîte de cuivre à ciel ouvert à la plus haute teneur au Canada, avec des ressources de plus d'un milliard de livres de cuivre en place. Cette mise à jour des ressources minérales pour Opémiska est une étape majeure dans l'avancement du projet vers le développement minier. La teneur et la réconciliation de la nouvelle estimation de ressources minérales témoignent d'une interprétation beaucoup plus rigoureuse à la suite de notre initiative de deux ans. Notre équipe a livré un produit de très grande qualité qui décrit des teneurs très élevées en fosse et qui pourra soutenir le projet jusqu'à l'étude de faisabilité. Notre prochaine étape consistera à établir les paramètres économiques d'une exploitation minière conceptuelle dans le cadre d'une évaluation économique préliminaire et, en parallèle, QC Copper continuera ses travaux de forage en profondeur à Perry et dans les zones satellites, ce qui pourrait ajouter d'autres ressources minérales près de la surface afin de bonifier la mise en valeur d'Opémiska », a déclaré Charles Beaudry (M. Sc., P.Geo. géo.), vice-président à l'exploration et administrateur de QC Copper et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Sensibilité au seuil de coupure en équivalent cuivre

Tableau 3 : Sensibilité du modèle de blocs délimités dans une fosse à différents seuils de coupure en éq.Cu

Catégorie Seuil de coupure Tonnes Cu Cu Ag Ag Au Au Éq.Cu Éq.Cu % Éq.Cu (k) (%) (M lbs) (g/t) (koz) (g/t) (koz) (%) (M lbs) Mesurées 1,00 16 797 1,43 529 2,98 1 612 0,58 315 1,76 653 0,90 19 689 1,33 579 2,80 1 772 0,54 340 1,64 714 0,80 23 191 1,24 634 2,61 1 948 0,49 366 1,52 779 0,70 27 156 1,15 689 2,43 2 124 0,45 393 1,41 845 0,60 31 864 1,06 745 2,25 2 306 0,41 420 1,30 912 0,50 36 881 0,98 796 2,09 2 473 0,38 446 1,20 973 0,40 42 039 0,90 838 1,94 2 615 0,35 468 1,11 1 024 0,30 46 932 0,84 869 1,80 2 720 0,32 485 1,03 1 062 0,20 51 067 0,79 887 1,70 2 783 0,30 497 0,96 1 084 0,15 52 704 0,77 892 1,65 2 800 0,30 500 0,94 1 091 0,10 53 872 0,75 895 1,62 2 809 0,29 503 0,92 1 094 Indiquées 1,00 10 684 1,48 349 2,22 762 0,50 171 1,77 416 0,90 12 380 1,39 380 2,13 847 0,46 183 1,66 452 0,80 14 450 1,30 413 2,04 946 0,42 196 1,54 491 0,70 16 765 1,21 446 1,94 1 046 0,39 209 1,43 529 0,60 19 376 1,12 479 1,84 1 145 0,36 222 1,33 566 0,50 22 406 1,03 510 1,73 1 242 0,32 233 1,22 603 0,40 25 685 0,95 539 1,61 1 332 0,30 244 1,12 635 0,30 29 306 0,87 563 1,49 1 399 0,27 252 1,03 663 0,20 33 014 0,80 581 1,36 1 445 0,24 259 0,94 683 0,15 34 629 0,77 586 1,31 1 458 0,24 261 0,90 690 0,10 35 961 0,74 589 1,27 1 466 0,23 263 0,88 693 Mesurées et indiquées 1,00 27 482 1,45 878 2,69 2 373 0,55 486 1,77 1 069 0,90 32 069 1,36 959 2,54 2 619 0,51 523 1,65 1 165 0,80 37 640 1,26 1 047 2,39 2 894 0,47 563 1,53 1 270 0,70 43 921 1,17 1 135 2,24 3 169 0,43 602 1,42 1 373 0,60 51 239 1,08 1 224 2,10 3 451 0,39 642 1,31 1 478 0,50 59 286 1,00 1 306 1,95 3 715 0,36 679 1,21 1 575 0,40 67 724 0,92 1 377 1,81 3 947 0,33 711 1,11 1 659 0,30 76 238 0,85 1 432 1,68 4 119 0,30 737 1,03 1 725 0,20 84 081 0,79 1 468 1,56 4 228 0,28 756 0,95 1 768 0,15 87 333 0,77 1 478 1,52 4 258 0,27 762 0,93 1 780 0,10 89 833 0,75 1 484 1,48 4 275 0,27 766 0,90 1 787

1,00 1 342 1,40 41 6,68 288 0,55 24 1,74 52

0,90 1 578 1,31 46 6,22 315 0,50 25 1,62 57

0,80 1 901 1,21 51 5,65 346 0,45 27 1,49 63

0,70 2 315 1,11 57 5,11 381 0,40 30 1,36 69 Présumées 0,60 2 912 0,99 64 4,53 425 0,35 33 1,21 78

0,50 3 763 0,87 72 3,97 481 0,30 37 1,06 88

0,40 5 036 0,74 83 3,37 546 0,26 42 0,91 101

0,30 6 506 0,64 92 2,91 608 0,22 47 0,78 112

0,20 8 531 0,53 100 2,42 664 0,19 53 0,65 123

0,15 9 791 0,48 104 2,19 689 0,18 55 0,59 128

0,10 11 258 0,43 107 1,96 708 0,16 57 0,53 132

Perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme

Une ressource minérale est une concentration de substance solide présentant un intérêt économique dans ou sur la croûte terrestre dont la forme, la teneur (ou qualité) et la quantité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme (PRERT). Pour satisfaire l'exigence de PRERT par exploitation dans une fosse à ciel ouvert, un tracé de fosse servant à délimiter les ressources estimées a été établi en fonction de paramètres et de coûts conceptuels (tableau 1). La récupération du cuivre et de l'or se fera par des méthodes conventionnelles avec concassage, broyage, gravité et flottation pour produire un concentré de cuivre qui pourra être expédié à une fonderie pour traitement.

Facteurs de risque résiduels

L'équipe technique de QC Copper a identifié un certain nombre d'enjeux résiduels qui sont susceptibles de constituer des risques pour le projet Opémiska, incluant, sans s'y limiter, les enjeux suivants :

La fosse conceptuelle de l'ERM empiète sur le territoire de la ville de Chapais, ce qui pourrait soulever des enjeux d'acceptabilité sociale, et de potentiels coûts d'investissement additionnels et des études d'optimisation devront être envisagés dans le cadre des futures études techniques et économiques.

Aucun des résultats d'analyse de l'époque minière (de 1953 à 1991) ne peut être validé par réanalyse puisqu'il ne reste aucune carotte de forage pour les sondages forés durant l'exploitation minière. Une quantité limitée de trous jumeaux forés dans le cadre de l'ERM de 2021 permet de soutenir l'interprétation selon laquelle les résultats d'analyse de l'époque minière étaient de qualité acceptable. Toutefois, les méthodes d'analyse ont évolué et un programme de vérification plus détaillé sera nécessaire lorsque le projet progressera au travers des étapes de développement.

Les résultats d'analyse de l'époque minière pour le cuivre et l'or qui se rapprochent des seuils de coupure dans la fosse, particulièrement ceux analysés avant 1977, sont de moindre qualité, ce qui peut accroître le risque d'une mauvaise classification près du seuil de coupure. Ce problème sera progressivement réglé à mesure que le nombre de sondages modernes dans le gîte augmentera, de telle sorte que l'influence des analyses modernes éclipsera éventuellement celle des analyses de l'époque minière.

Des enjeux géotechniques, incluant des chantiers ouverts dans la paroi est de la fosse, et le contact ouest du filon-couche de Ventures qui est incliné à un angle de 60 degrés vers l'est, c'est-à-dire proche de l'angle de pente de la paroi de la fosse, pourraient générer des risques additionnels. La faille Gwillim orientée au nord-est, dont le côté sud présente un tablier de gravier en raison de déplacements verticaux tardifs, pourrait accroître le risque d'inondation si elle abrite un aquifère. Autrement, les roches encaissantes à Opémiska sont considérées très compétentes et favorables pour l'excavation d'une fosse à ciel ouvert.

La position, en trois dimensions, des chantiers historiques des mines Springer et Perry a été numérisée à partir de plans et de sections géoréférencés, toutefois, en raison d'une imprécision normale et prévisible, certains des chantiers ne sont pas totalement englobés dans les enveloppes minéralisées, ou encore n'englobent pas totalement les portions extraites des veines de cuivre-or, ce qui crée un certain risque au niveau des teneurs comparativement à la réalité. À la suite d'un examen de cet enjeu, la Société a jugé qu'il était gérable à ce stade du projet mais qu'un suivi et qu'un nouvel effort de numérisation d'une proportion indéterminée des chantiers seront nécessaires au fil de l'avancement du projet au travers du processus de développement.

Tous ces enjeux font l'objet de recommandations dans le cadre du rapport technique à venir et seront pris en compte lors de l'élaboration des plans de développement.

À propos du complexe de cuivre Opémiska

Le complexe de cuivre Opémiska est adjacent à la ville de Chapais au Québec, dans la région de Chibougamau. Opémiska est également situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, à l'intérieur du territoire visé par le Plan Nord de la province de Québec, qui vise à promouvoir et à financer les infrastructures et le développement de projets de ressources naturelles. La propriété Opémiska, détenue à 100 % par la Société, couvre 25 544 hectares et englobe les anciennes mines Springer, Perry, Robitaille et Cooke, qui étaient détenues et ont été exploitées par Falconbridge de 1953 à 1991. Le projet dispose d'excellentes infrastructures sur place, incluant une station électrique et un accès direct à la route 113 et au chemin de fer du CN. Les mines Cooke et Robitaille sont situées sur les claims Cooke-Robitaille sous option et QC Copper s'affaire à honorer ses obligations dans le cadre de l'option et dispose des ressources financières et s'attend à exercer l'option en temps opportun. Tous les autres claims qui forment le projet Opémiska sont détenus à 100 % par QC Copper and Gold Inc.

Classification des ressources minérales

Le matériel à l'intérieur du tracé de fosse servant à circonscrire les ressources a été classé en fonction du degré de confiance des catégories de ressources minérales définies dans les Normes sur les définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales. La qualité et la quantité des données, la continuité géologique et des teneurs, et le degré de confiance dans l'estimation des teneurs et de la densité apparente ont été pris en compte pour classer les ressources minérales. Les ressources minérales sont classées dans les catégories mesurées, indiquées ou présumées. Les ressources minérales mesurées, indiquées et présumées ont été déterminées à partir de portées de recherche respectives de 30, 40 et 120 mètres, avec un minimum de 7, 4 et 1 composites respectivement.

L'estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par les risques décrits dans les rapports de gestion de QC Copper and Gold et dans les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Déclaration de la PQ

Les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par Charles Beaudry, P. Geo. et géo., administrateur et vice-président à l'exploration de QC Copper, et par Eugene Puritch, P. Eng., FEC, CET, de P&E Mining Consultants Inc., tous deux des personnes qualifiées tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. M. Puritch est indépendant de QC Copper and Gold.

Déclaration d'AQ/CQ

Tous les travaux de forage effectués par QC Copper and Gold ont été effectués principalement à l'aide de tiges de forage de calibre NQ et ont été stabilisés afin de minimiser les déviations. Lorsqu'il était prévu de recouper par forage d'anciens chantiers ouverts ou remblayés, les sondages étaient d'abord forés en calibre NQ puis ramenés en calibre BQ après le chantier, ou encore d'abord forés en HQ puis réduits à NQ et ensuite BQ lorsqu'un deuxième chantier était rencontré, afin d'assurer la réalisation du sondage en entier. Toutes les carottes de forage sont entreposées à Chapais et font l'objet d'une surveillance vidéo constante. Toutes les pulpes et tous les rejets minéralisés ont été conservés.

Pour les travaux d'exploration réalisés par QC Copper, tous les lots d'échantillons pour analyse font l'objet de procédures rigoureuses d'assurance-qualité, incluant l'insertion de matériaux de référence certifiés et de blancs, ainsi que des analyses de vérification de duplicatas dans un deuxième laboratoire. Les résultats de contrôle de la qualité, incluant les échantillons de contrôle du laboratoire, sont évalués immédiatement sur réception des résultats pour chaque lot et des mesures correctives sont mises en œuvre immédiatement si nécessaire. Tous les collets de forage depuis 2019 sont localisés en coordonnées UTM et sont arpentés après le forage à l'aide d'un appareil GPS différentiel. Les sondages historiques de l'époque minière ont été arpentés en surface et sous terre au moment du forage par le personnel minier au moyen de méthodes d'arpentage conventionnelles. Les collets des sondages de 2019 ont été orientés à l'aide d'une boussole mais depuis 2021, l'orientation exacte et non magnétique des collets est assurée à l'aide d'un appareil gyroscopique Azimuth Aligner de Minnovare. Les levés de déviation le long du trou ont initialement été effectués à l'aide d'un instrument Flex-it de Reflex Instrument à intervalles de 30 m et depuis 2021, à l'aide d'un instrument Champ Gyro fabriqué par Axis Mining Technology. Tous les azimuts erronés en raison d'un magnétisme excessif ou d'autres causes ont été purgés de la base de données. Un programme de mesures systématiques de la densité apparente par la méthode de déplacement de l'eau a été mis en œuvre afin de mesurer la densité apparente de tous les types de roches. Au total, 1 178 mesures de la densité apparente ont été prises depuis le début du programme de forage de 2019, incluant 1 028 mesures dans le cadre de l'estimation des ressources minérales initiale (« ERMI ») en 2021 et 150 mesures additionnelles à la suite de l'ERMI. Aucune mesure de la densité apparente n'est disponible pour les sondages forés par le vendeur ou pour les sondages historiques de l'époque minière. Un protocole spécifique de mesure de la susceptibilité a aussi été mis en œuvre afin d'estimer l'abondance relative de magnétite dans les roches à magnétisme variable du filon-couche de Ventures. Un programme ciblé de diagraphie à l'aide d'une sonde optique et acoustique a été effectué à la fin du programme afin d'obtenir des mesures structurales correctement orientées.

Pour la base de données des ressources minérales, des mesures d'AQ/CQ ont été ajoutées sous la forme de duplicatas de carottes de forage. Pour la vérification des résultats d'analyse des sondages historiques, ces mesures consistaient en un rééchantillonnage des carottes de forage pour les sondages forés par le vendeur en 2010, 2015 et 2016 et pour les sondages historiques de la mine de Falconbridge, pour lesquels aucune carotte de forage n'est disponible, quelques sondages ont été implantés près de l'emplacement et dans l'orientation des sondages en surface datant de l'époque minière et les résultats ont été comparés aux résultats d'analyse de la mine. Les résultats de ces mesures confirment que les résultats d'analyse issus de la période du vendeur sont équivalents aux résultats d'analyse de QC Copper et que les résultats d'analyse de l'époque minière sont manifestement équivalents pour la fourchette de valeurs allant de la limite de détection inférieure jusqu'à environ 2,0 % Cu, ce qui correspond à plus de 90 % des résultats d'analyse inclus dans la base de données des ressources minérales. Au-delà de cette teneur, le nombre d'échantillons dans les données jumelées est petit, et la variance est forte, de telle sorte qu'il est difficile de comparer les deux ensembles de données.

Il est difficile d'obtenir une bonne validation des résultats d'analyse historiques à l'aide de la méthode de forage de trous jumelés pour les sondages de l'époque minière qui n'ont pas été échantillonnés de façon systématique et qui ont plutôt été échantillonnés uniquement dans les intervalles de minéralisation visible. Une validation plus poussée des résultats d'analyse historiques de l'époque minière nécessitera du forage à haute densité dans de petites zones qui n'ont pas été extraites mais qui ont été suffisamment forées par Falconbridge pour permettre une comparaison des teneurs à l'analyse, indépendamment des résultats d'analyse de l'époque minière et du forage de QC Copper dans le même volume. Les données issues du forage de trous jumelés, bien qu'imparfaites, soutiennent l'interprétation selon laquelle les résultats d'analyse pour la majorité des sondages de l'époque minière sont comparables aux résultats d'analyse modernes contrôlés par des protocoles d'AQ/CQ. Après un examen des données disponibles, les résultats d'analyse obtenus par QC Copper, le vendeur et la mine sont considérés acceptables aux fins de l'estimation des ressources minérales pour le projet Opémiska.

