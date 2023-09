Qi An Xin Technology Group Inc est une entreprise chinoise qui fournit des produits et des services de sécurité réseau au niveau de l'entreprise. Les produits de l'entreprise comprennent des produits de sécurité des infrastructures, des produits de protection des infrastructures informatiques de nouvelle génération et des produits de détection et de gestion intelligente de la sécurité des données importantes. Elle fournit également des services de conseil et de planification en matière de sécurité, d'analyse et de réponse aux problèmes de sécurité, d'évaluation et de test de la sécurité, ainsi que des services de renseignement et d'exploitation de la sécurité, et est engagée dans la vente de produits matériels tiers et l'intégration de systèmes. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Logiciels