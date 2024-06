Qiagen NV est une société holding basée aux Pays-Bas. La société fournit des solutions "Sample to Insight" qui transforment les échantillons biologiques en connaissances moléculaires. Ses solutions Sample to Insight intègrent des technologies d'échantillonnage et d'analyse, des systèmes bioinformatiques et d'automatisation. Ses technologies d'échantillonnage sont utilisées pour isoler et préparer l'acide désoxyribonucléique (ADN), l'acide ribonucléique (ARN) et les protéines à partir du sang ou d'autres liquides, de tissus, de plantes ou d'autres matériaux. Ses technologies de dosage rendent ces biomolécules visibles à des fins d'analyse, par exemple pour identifier les informations génétiques d'un agent pathogène ou une mutation génétique dans une tumeur. Ses solutions bioinformatiques interprètent les données pour fournir des informations exploitables. Les plateformes d'automatisation de l'entreprise, basées sur la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage de nouvelle génération (NGS) et d'autres technologies, relient ces éléments entre eux dans les flux de travail des tests moléculaires, de l'échantillon à l'analyse.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale