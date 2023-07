QiaoYin Environmental Tech Co. est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la gestion de l'environnement. L'activité de la société comprend des services intégrés de gestion de l'assainissement de l'environnement urbain et rural, couvrant le nettoyage de l'assainissement urbain et rural, l'élimination des déchets domestiques, les projets d'assainissement municipal et d'autres services d'assainissement. La société s'engage à améliorer globalement le cadre de vie et fournit des solutions globales pour la gestion de l'assainissement environnemental public en milieu urbain et rural. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Services et équipements environnementaux