Qifu Technology Inc, anciennement 360 DigiTech Inc, est une société basée en Chine qui se consacre principalement aux services de technologie du crédit. Les services fournis par l'entreprise sont divisés en services axés sur le crédit et en services de plateforme en fonction de la nature du service et du niveau de risque de crédit associé. Les services axés sur le crédit mettent en relation des emprunteurs potentiels et des institutions financières, permettant à ces dernières d'obtenir des emprunteurs, de procéder à l'évaluation du crédit, à l'appariement des fonds et aux services post-prêt. Les services de plateforme comprennent une gamme complète de services d'aide au prêt et de services post-prêt selon le modèle capital-light, des services de marketing intelligents, des services d'orientation et des logiciels de gestion des risques en tant que services (SaaS) pour les institutions financières partenaires selon le modèle Intelligent Credit Engine (ICE).