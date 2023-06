Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd, anciennement Shaanxi Qinchuan Machinery development Co., Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de machines et de composants. Les principaux produits de la société comprennent des rectifieuses d'engrenages, des rectifieuses de filets, des rectifieuses cylindriques, des machines de taillage, des tours et des centres d'usinage généraux à commande numérique informatisée (CNC), des centres d'usinage combinés de fraisage et de rectification à portique, des machines pour le plastique, des brocheuses de haute précision, des outils de coupe complexes CNC, des systèmes CNC de haute qualité, des pièces automobiles, des boîtes d'engrenages spéciales, des réducteurs de joints de robots, des rotors de vis, des engrenages de précision, des instruments de précision et des pièces moulées de précision, entre autres. La société propose également des ateliers numériques et l'intégration de systèmes, la remise à neuf de machines-outils et des services d'usine, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des services de crédit-bail. La société distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Machines et équipements industriels