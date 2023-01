QinetiQ Group remporte un contrat de 80 millions de GBP avec le ministère britannique de la Défense

(Alliance News) - QinetiQ Group PLC a déclaré lundi avoir remporté un contrat de 80 millions de GBP avec le ministère britannique de la Défense.

La société scientifique et d'ingénierie basée à Hampshire, en Angleterre, qui opère principalement sur les marchés de la défense et de la sécurité, a déclaré que le contrat fournira "une expertise, une formation et un soutien pour accélérer et transformer la production de données de mission".

"Cela permettra aux plateformes et au personnel militaires, du Royaume-Uni et de ses alliés, d'être mieux protégés dans un paysage de menaces en évolution rapide et d'améliorer les performances de nos systèmes militaires avancés", a déclaré la société.

QinetiQ a déclaré que ce contrat de 10 ans lui permettrait de fournir au MoD des données de mission spécialisées et des solutions de guerre électronique, ainsi qu'une formation et un support informatique.

La société a déclaré que le gain du contrat reflète sa vaste expérience en matière de guerre électronique, d'analyse des données de mission et de services de communication.

Le président-directeur général James Willis a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire industriel du MoD pour les données de mission. Ce contrat démontre comment le MoD travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour construire les compétences du futur et introduire des approches innovantes pour améliorer la capacité de mission.

"Notre équipe exploite la valeur fournie par les petites et moyennes entreprises et nos partenaires universitaires. Nous sommes impatients de travailler ensemble en partenariat avec le MoD pour fournir la prochaine génération de données de mission."

L'action QinetiQ était en hausse de 0,1% à 342,20 pence par action lundi matin à Londres.

