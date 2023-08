QinetiQ Group plc est une société intégrée de défense et de sécurité mondiale basée au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions : Europe, Moyen-Orient et Australasie (EMEA) Services et Global Products. La division EMEA Services combine ses installations pour fournir des capacités de génération et d'assurance, étayées par des contrats à long terme. La division Global Products fournit des solutions technologiques pour répondre aux besoins des clients. La société dessert des secteurs tels que la défense, les services financiers, la marine, l'aviation et l'aérospatiale, le gouvernement, l'espace, l'énergie et les services publics, l'application de la loi et les télécommunications. Elle gère et exploite des capacités d'essai et d'évaluation pour les systèmes aériens, terrestres, maritimes et cibles. La société est également spécialisée dans la représentation des menaces aériennes, les essais et l'évaluation, les cibles sans pilote et les répétitions de missions. L'implantation géographique de la société comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Europe et le reste du monde.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense