Qinetiq nomme Gary Stewart au poste de directeur général en Australie

Qinetiq Group PLC - Annonce la formation d'un nouveau secteur Australie et nomme Gary Stewart au poste de directeur général du secteur, à compter du 1er mai.

M. Stewart rejoindra QinetiQ après avoir travaillé chez Rheinmetall Defence Australia où il était le directeur général responsable de la stratégie et de la livraison opérationnelle dans la région Asie-Pacifique.

Le président-directeur général Steve Wadey déclare : "La vaste expérience de Gary dans les secteurs de la défense australienne et mondiale, ainsi que sa capacité à faire croître des entreprises à grande échelle, signifie qu'il est le leader idéal pour assurer à la fois la performance opérationnelle à court terme et notre stratégie à long terme visant à développer notre secteur australien à un rythme soutenu. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante dans notre ambition de croissance multidomestique et une indication forte de l'engagement de QinetiQ envers le secteur de la défense en Australie."

Cours actuel de l'action : 346,21 pence, en hausse de 0,9% chacun à Londres jeudi matin

Variation sur 12 mois : +35%.

