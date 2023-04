Qinetiq obtient un renouvellement de 259 millions de livres sterling pour un pacte maritime avec le Royaume-Uni

(Alliance News) - Qinetiq Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait renouvelé son accord de capacité stratégique maritime britannique avec l'agence Submarine Delivery pour au moins 10 années supplémentaires.

Qinetiq est une société de science et d'ingénierie basée dans le Hampshire, en Angleterre, qui opère principalement sur les marchés de la défense et de la sécurité.

Qinetiq a déclaré que l'accord renouvelé, qui prévoit des services de conception, d'essai, d'évaluation et d'assurance couvrant l'hydromécanique, la furtivité et les signatures, les structures et le soutien de la vie maritime, s'élève à 259 millions de livres sterling et comprend une option pour une prolongation supplémentaire de cinq ans.

L'entreprise a ajouté que ce nouveau contrat permettrait une transition en douceur par rapport à l'accord précédent de 15 ans conclu avec l'agence de livraison de sous-marins (Submarine Delivery Agency).

Nic Anderson, directeur général de la branche britannique de Qinetiq chargée de la défense, a déclaré : "L'attribution du contrat MSCA à Qinetiq est une bonne nouvelle : "L'attribution du contrat MSCA démontre l'engagement continu du ministère de la défense et de la Submarine Delivery Agency à travailler avec QinetiQ pour fournir et assurer une capacité maritime essentielle au Royaume-Uni. Nous sommes extrêmement fiers de nos employés hautement qualifiés et dévoués qui continuent à fournir le MSCA en soutien à la Royal Navy, contribuant à assurer la sécurité nationale et le commerce maritime vital.

"Le renouvellement du MSCA permettra de maintenir des compétences clés sur nos sites et de revigorer nos relations avec l'éducation et le monde universitaire, en soutenant les programmes STEM afin d'attirer la prochaine génération d'architectes navals, d'ingénieurs et d'autres fonctions vitales.

Les actions de Qinetiq ont augmenté de 1,5 % à 334,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

