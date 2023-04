Qinetiq relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année après un quatrième trimestre "solide".

(Alliance News) - Qinetiq Group PLC a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les résultats financiers de 2023 soient supérieurs à ses prévisions précédentes et à la fourchette supérieure des attentes du consensus du marché.

Qinetiq est une société de science et d'ingénierie basée dans le Hampshire, en Angleterre, qui opère principalement sur les marchés de la défense et de la sécurité. Ses actions ont augmenté de 4,3 % à 366,60 pence chacune à Londres lundi matin.

La société a déclaré que les prises de commandes ont augmenté de 40 % au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars. Ce montant s'élève à plus de 1,7 milliard de livres sterling et constitue un "record" pour Qinetiq.

La société s'attend à une croissance du chiffre d'affaires total de l'ordre de 10 %, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent d'au moins 175 millions de livres sterling, y compris les bénéfices des acquisitions d'Avantus Federal LLC et d'Air Affairs Australia. Qinetiq a racheté Avantus et Air Affairs en novembre.

Air Affairs est une société australienne de services de défense spécialisée dans la représentation des menaces aériennes, les essais et l'évaluation, les cibles sans pilote et les répétitions de missions. Avantus Federal fournit des solutions cybernétiques, d'analyse de données et de développement de logiciels au ministère américain de la défense, à la communauté du renseignement, au ministère de la sécurité intérieure et à d'autres agences civiles fédérales.

Qinetiq a noté que la performance de son secteur Global Products a été "bonne". En particulier, l'entreprise a déclaré que ses activités aux États-Unis avaient "bien fonctionné", avec des prises de commandes de 280 millions de dollars et une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 25 %.

Elle a ajouté que dans le secteur des services de la région EMEA, l'entreprise a remporté "un certain nombre de contrats stratégiques", avec une bonne croissance continue au Royaume-Uni et en Australie.

"Les intégrations d'Avantus et d'Air Affairs, deux acquisitions stratégiquement importantes aux États-Unis et en Australie, progressent bien et créent une plate-forme mondiale solide. Ces réalisations, associées à une utilisation efficace de notre bilan, nous donnent un élan positif qui nous permettra d'obtenir des résultats durables dans les années à venir et nous restons sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de croissance stratégique", a déclaré Steve Wadey, président-directeur général de la société.

"Nos propositions distinctives restent très demandées, ce qui démontre que nous sommes bien placés pour répondre aux besoins à long terme de nos clients, dictés par les événements mondiaux et l'importance d'une industrie de défense technologiquement avancée pour les intérêts de sécurité nationale de nos 3 pays d'origine."

Qinetiq prévoit d'annoncer ses résultats annuels le 25 mai.

