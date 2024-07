Qingdao Port International Co. est une société basée en Chine qui fournit principalement des services liés aux ports. La société exploite principalement la zone portuaire de Qingdao Dagang, la zone portuaire de Qianwan, la zone portuaire pétrolière de Huangdao et la zone portuaire de Dongjiakou. La société compte six segments. Le segment de la manutention des conteneurs et des services auxiliaires est engagé dans le chargement et le déchargement des conteneurs et le stockage. Le segment de la manutention de minerai métallique, de charbon et d'autres cargaisons et des services auxiliaires est engagé dans le chargement et le déchargement de minerai métallique, de charbon et d'autres cargaisons et le stockage. Le secteur de la manutention de vrac liquide et des services auxiliaires est engagé dans le chargement et le déchargement de vrac liquide et de stockage. Le secteur de la logistique et des services portuaires à valeur ajoutée fournit des services de remorquage et de pointage. Le secteur des services portuaires auxiliaires fournit des services de construction d'installations. Le secteur des services financiers est engagé dans la fourniture de produits et de services financiers.

Secteur Services portuaires