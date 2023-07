Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la conception, la fabrication et la vente de produits de transformation et de distribution de l'énergie. Les principaux produits de la société sont les équipements électriques à boîtier extérieur et les armoires électriques intérieures. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les industries ferroviaire, électrique et charbonnière. La société est également impliquée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de projets de production d'énergie photovoltaïque, la fabrication et la vente d'équipements de recharge et de remplacement de véhicules à énergie nouvelle et de produits connexes, la construction et l'exploitation de stations de recharge de véhicules à énergie nouvelle, le crédit-bail et les activités de stockage de chaleur solide.

Secteur Equipements électriques lourds