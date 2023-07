Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la distribution de vin et de boissons alcoolisées. Les principaux produits de l'entreprise sont, entre autres, le vin d'orge des hauts plateaux, le vin d'orge des hauts plateaux à faible teneur en alcool, le vin, le whisky et les liqueurs distillées. La société distribue du vin d'orge des hauts plateaux sous les marques Huzhu et Tianyoude. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Distillateurs et caves à vin