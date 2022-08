MSCI ajoutera 13 titres à son indice ACWI, et supprimera 8 titres

Les trois plus grandes additions à l'indice mondial MSCI par capitalisation boursière seront Carlisle Cos Inc, Texas Pacific Land Corp et Gaming And Leisure Properties Inc, toutes basées aux États-Unis, a déclaré MSCI.

Les trois plus grandes additions à l'indice des marchés émergents seront Tianqi Lithium A, Qinghai Salt Lake Industry A, et Beijing Tongrentang A.

L'indice MSCI ACWI comprenait près de 2 900 composants de 47 marchés développés et émergents à la fin du mois dernier, selon sa fiche d'information https://www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb.

L'indice EM comptait 1 380 composants à la fin juillet, la Chine étant le pays le plus important avec un poids de 32 %, suivie de Taïwan, de l'Inde et de la Corée du Sud.