Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de dispositifs de protection spéciaux et de pièces d'équipement, avec comme noyau la nouvelle technologie de traitement et d'application des matériaux composites polymères. Les principaux produits et services de la société comprennent des dispositifs de protection spéciaux, des pièces d'équipement, des équipements et des consommables d'impression numérique, des services techniques et autres. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans le domaine de la protection des équipements de défense polyvalents, tels que la protection terrestre, maritime et aérienne, et la protection civile. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense