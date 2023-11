QMines Limited est une société d'exploration et de développement basée en Australie. Les projets de la société comprennent les projets Mt Chalmers, Silverwood, Warroo et Herries Range. Le projet phare de la société, Mt Chalmers, comprend la mine de cuivre et d'or Mt Chalmers située près de Rockhampton dans le centre du Queensland. Le projet de métaux de base de Silverwood, le projet de cuivre-or de Warroo et le projet d'or de Herries Range sont tous situés dans le sud-est du Queensland.

