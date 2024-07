QNB Corp. est la société holding de QNB Bank (la Banque). La Banque exerce une activité de banque commerciale générale et fournit une gamme complète de services bancaires à ses clients. Ces services bancaires consistent à attirer des dépôts et à utiliser ces fonds pour accorder des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la consommation, acheter des titres d'investissement et autres. Ces dépôts se présentent sous la forme de comptes à terme, de comptes à vue et de comptes d'épargne. Les dépôts à terme comprennent les certificats de dépôt et les comptes de retraite individuels. Les comptes à vue et d'épargne de la banque comprennent des comptes du marché monétaire, des comptes à vue rémunérés (y compris un compte chèque à rendement élevé), des comptes club, des comptes d'épargne à relevé traditionnel et un compte d'épargne en ligne à rendement élevé. Elle fournit des titres et des services de conseil sous le nom de QNB Financial Services par l'intermédiaire d'un courtier enregistré et d'un conseiller en investissement enregistré, ainsi qu'une assurance titres en tant que membre de Laurel Abstract Company LLC.