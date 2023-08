QNB Corp. est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, QNB Bank (la Banque). La Banque exerce des activités de banque commerciale générale et fournit une gamme complète de services bancaires à ses clients. Ces services bancaires consistent à attirer des dépôts et à utiliser ces fonds pour accorder des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la consommation et pour décrocher des titres d'investissement. Les dépôts de la Banque se présentent sous la forme de comptes à terme, de comptes à vue et de comptes d'épargne. Les dépôts à terme de la Banque comprennent des certificats de dépôt et des comptes de retraite individuels. Les comptes à vue et d'épargne de la Banque comprennent des comptes du marché monétaire, des comptes à vue rémunérés, y compris des comptes de chèques, des comptes club, des comptes d'épargne à relevé traditionnel et un compte d'épargne en ligne. La banque exploite environ 12 agences bancaires de proximité à service complet dans les comtés de Bucks, Montgomery et Lehigh dans le sud-est de la Pennsylvanie.

Secteur Banques