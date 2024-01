Qorvo, Inc. est spécialisé dans conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de solutions de radiofréquence. Le groupe propose notamment des amplificateurs de puissance, des modules intégrés, des commutateurs, des duplexeurs, des dispositifs de gestion de l'alimentation, des solutions de connectivité sans fil, des convertisseurs de fréquence, des oscillateurs, des coupleurs et des composants optiques. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - terminaux et dispositifs électroniques mobiles (76,3%) ; - équipements de défense et d'aéronautique et infrastructures réseaux (23,7%). A fin mars 2022, le groupe dispose de 7 sites de production implantés aux Etats-Unis (3), en Chine (2), au Costa Rica et en Allemagne. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,5%), Chine (32,3%), Taiwan (7,4%), Asie (13,4%) et Europe (5,4%).

Indices liés S&P 500